فيديو.. اصطدام طالب بـ4 أشخاص بسيارته بعد خلافات مع سائق فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

ينشر موقع اليوم السابع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لطالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، أثناء دهسه 4 أشخاص عقب نشوب خلافات مع سائق تاكسى بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الأمر الذى أدى لإصابتهم بإصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم، وعلى الفور ألقت مباحث شبين الكوم برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث القسم، القبض على الطالب المتسبب فى الحادث، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط م.ا.م.ع طالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك إثر قيامه بإصابة 4 أشخاص نتيجة اصطدامه بهم أثناء قيادته سيارة ملاكى نتيجة خلافات على أولوية المرور مع سائق تاكسى بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ،أثناء خلافات مع سائق تاكسى، تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن المنوفية، قد شنت منذ أيام قليلة حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، والتى أسفرت عن تحرير 754 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 10دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وفحص 7سيارات خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، والتى أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 23 شخصًا، كما تم فحص 7شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربون من أحكام قضائية.