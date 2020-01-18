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فيديو.. أيقونة ذوى الهمم تعرض الأزياء بدون سيقان فى كلام ستات

السبت، 18 يناير 2020 06:57 م
فيديو.. أيقونة ذوى الهمم تعرض الأزياء بدون سيقان فى كلام ستات عارضة الأزياء ديزى
كتب رامى محيى الدين

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تناول برنامج كلام ستات فى حلقة اليوم السبت المذاع على قناة ON E، موضوع حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المجتمعات والتطورات التى تحدث فى ملف ذوى الاحتياجات الخاصة، وحقوقهم فى التواجد فى جميع المجالات.

وتحدثت خلال الحلقة الإعلامية شيريهان أبو الحسن عن طفلة بلا سيقان قدمت عرضا فى أسبوع الموضة والجمال فى نيويورك، وقالت إن ديزى ماى طفلة بعمر الـ9 سنوات ولدت بدون سيقان وأصبحت أيقونة للأطفال فى مثل سنها وظروفها واتجهت إلى مجال عرض الأزياء، الذى تتجه إليه أنظار العالم وحضرت أسبوع الموضة فى فرنسا، واستخدمت أطرافا صناعية ، وصرحت الطفلة أنها كانت تحتاج لان تكون عارضة للأزياء لتكون أيقونة للأطفال الذين لهم مثل ظروفها.

ووجهت الفنانة نهال عنبر التحية لأمهات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة لتعبهم حتى وصل أبناؤهم إلى ذلك النجاح، وقالت إننى اعتبر أن الذى يفتقد إحساسه بطموحه وأحساسه بالمستقبل هذه هى أكبر إعاقة فى الحياة.

وأضافت الإعلامية شيريهان أبو الحسن: إنه شيء مبهج وملهم للأهالى الذين لديهم أطفال بحالة خاصة ولكنهم لا يستطيعون التعامل معهم وأن الطفلة نشأت على أنها لا ينقصها شيء.

يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدى كرم وندى رحمى.

 


عارضة الأزياء ديزى

عارضة أزياء من ذوى الاحتياجات الخاصة

كلام ستات

شريهان أبو الحسن

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