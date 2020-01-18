ضبط 9 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة والقبض على 818 هارب من أحكام بأسوان

حيث تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 9 متهمين بترويج المواد المخدرة، تم التحفظ عليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط متهمين وبحوزتهم 6 قطع سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 25 كيلو جرام و600 جرام من جوهر الحشيش المخدر، وأسلحة بيضاء، تم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 671 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط سيارة ودراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 147 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 85 مخالفة، تحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 91 حالة عدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 225 مخالفة متنوعة.

كما تم فحص 25 قائد سيارة قائد سيارة بكمين أبو الريش - دائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص، عن ضبط سائق لتعاطيه الأقراص المخدرة .

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، وللحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان . تضمنت الجهود ضبط 818 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 146 هارباً من جنح الحبس الجزئى، وضبط 34 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 445 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 191 محكوم عليهم في جنح المخالفات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى سجائر وكروت شحن و 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 6 قضايا عدم حمل شهادة صحية 3 قضايا استخدام إسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها و ( 5 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية و قضية مجهولة المصدر وقضية سلع مهربة جمركياً.