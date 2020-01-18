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صور .. محافظ كفر الشيخ يزور مصابى حريق منزل إبشان بالمستشفى العام ويتفقد الموقف العمومي

السبت، 18 يناير 2020 03:02 م
صور .. محافظ كفر الشيخ يزور مصابى حريق منزل إبشان بالمستشفى العام ويتفقد الموقف العمومي محافظ كفر الشيخ يتفقد حالة المصابين بالحريق
كفر الشيخ – محمد سليمان

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فى لافتة إنسانية، زّار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مصابى حريق منزل بحى سيدى عمر طلحة بقرية إبشان بمركز بيلا، وذلك بقسم الحريق بمستشفى كفرالشيخ العام ، واطمئن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لمصابى الحريق وهم "ر.ف.ر" 37 سنة، و "ص. ع.ا" 39 سنة، المصابين بحروق متفرقة، من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 35%، مكلفاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة مالية عاجلة والتعويض اللازم للمتضررين من حريق الطابق الثانى بعقار مكون من طابقين بحى سيدى عمر طلحه بقرية إبشان، إثر اشتعال موقد غاز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وإنهيار جزئى للعقار، لافتاً إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ومتابعة حالتهم أول بأول حتى مثولهم التام للشفاء،كما زار محافظ كفر الشيخ، غرف قسم الحريق بمستشفى كفر الشيخ العام للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة إليهم.


كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشروع الرصف بشرق مدينة كفر الشيخ، بطاقة إنتاجية 120 طن/ ساعة من الأسفلت، وذلك للنهوض بمشروعات الرصف بالمحافظة، المدرجة بالخطة الاستثمارية والانتهاء من تنفيذها فى موعدها المقرر وبالجودة المطلوبة وبالتكلفة المناسبة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، إنه يتم متابعة مشروع الرصف بالمحافظة، والذى يضم العديد من المعدات المختلفة اللازمة لأعمال الرصف، مع تدريب وتأهيل الفنيين والعمال العاملين بوحدة الرصف بمعرفة متخصصين من قطاع التدريب بوزارة الإسكان على استخدام التكنولوجيا فى تشغيل معدات الرصف.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، مجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ، مشدداً بتكثيف الرقابة على حركة نقل الركاب من قرى ومدن المحافظة إلى العاصمة ذهاباً وإياباً، وخاصة طلاب الجامعة خلال فترات الإمتحانات، وتابع خطة التشغيل اليومى لمجمع المواقف، مكلفاً برفع جميع الإشغالات، والاهتمام بنظافة مجمع المواقف، مؤكداً على المتابعة لتخفيف التكدس المرورى من وإلى منطقة الموقف العمومى ومدينة كفر الشيخ، وتحقيق السيولة المرورية لمنطقة مجمع المواقف.

محافظ كفر الشيخ يتفقد حالة المصابين بالحريق (1)
محافظ كفر الشيخ يتفقد حالة المصابين بالحريق 
 
محافظ كفر الشيخ يتفقد حالة المصابين بالحريق (2)
محافظ كفر الشيخ يتفقد حالة المصابين بالحريق
 
محافظ كفر الشيخ يتفقد حالة المصابين بالحريق (3)
محافظ كفر الشيخ يتفقد حالة المصابين بالحريق

 


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