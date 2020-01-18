صور.. عرض عسكرى حاشد بمناسبة يوم القوات المسلحة بمشاركة ملك تايلاند

كتب وكالات

يترأس ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن استعراضا عسكريا اليوم السبت، سيتعهد فيه الجنود ورجال الشرطة بالولاء للملك.

ويُقام الاستعراض فى قاعدة عسكرية فى إقليم "سارابورى" على بعد حوالى 100 كيلومتر شمال بانكوك، ويشمل عرضا لعتاد عسكرى ، مثل طائرات وسلاح فرسان ودبابات ومركبات مدرعة أخرى، ويشارك فيه 6812 جنديا.

والحدث جزء من استعراض عسكرى فى "عيد القوات المسلحة "السنوى الذى يُقام فى 18يناير من كل عام، بمناسبة ذكرى معركة وقعت قبل 500 عام، حيث تردد أن أحد الملوك التايلانديين قتل أميرا من بورما، بينما كان يمتطى فيلا.

وهذا أول استعراض عسكرى من نوعه، يحضره ملك تايلاندى منذ أن راقب الملك السابق بوميبول ادولياديج، والد فاجيرالونجكورن مسيرة عسكرية مماثلة، أمام قصر فى بانكوك، فى عام 1996 بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين على توليه الحكم.

واعتلى فاجيرالونجكورن العرش بعد وفاة بوميبول فى أكتوبر 2016، ويمارس منذ ذلك الحين سيطرة واسعة على بعض من الوحدات العسكرية والموارد المالية الملكية.



الاستعراض العسكرى بتايلاند



الاستعراض بطائرات حربية



الدبابات



العرض العسكرى بتايلاند



العرض العسكرى فى تايلاند



انطلاق الالعاب النارية خلال العرض العسكرى



جانب من العرض العسكرى



جنود تايلاند



مشية عسكرية للجنود