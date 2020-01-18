صور.. شاب بالبرنامج الرئاسى من تشاد: نشكر الرئيس السيسي والبرامج تؤهلنا للقيادة

قال عباس أحمد، أحد شباب الدفعة الثالثة ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب ويضم 94 شابا وفتاة يمثلون 37 دولة أفريقية، إنه سعيد بتواجده فى مصر واستقباله ضمن البرنامج الرئاسى، متابعا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه أعطانا فرصة نتجمع كشباب أفريقيا من جنسيات مختلفة ونلتقى فى مصر ونتناقش مع بعضا.

وأضاف عباس أحمد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش زيارة شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لمنطقة الاهرامات، أن البرنامج مهم لدينا كشباب لأنه يخدم أجندة الأمم الأفريقية 2030 وتساعد البرامج على مواجهة تحديات أفريقيا 2030.

ولفت الشاب التشادى، إلى أنه فيما يخص التدريب استقدنا كثيرا فى مجال التأهيل للقيادة، وكان التدريب مفيد لدينا، وبالنسبة للسياحة لقد زرنا أماكن سياحية كثيرة فى مصر مثل الإسكندرية وقناة السويس، وعندما كنا فى قناة السويس سعدت كثيرا للروح التى يعيشها الشعب المصرى عند بناء قناة السويس الجديدة، حيث استطاع المصريون أن يجمعوا 8 مليارات جنيه فى أسبوع واحد.

واختتم حديثه بالقول: "نشكر الرئيس السيسى ونشكر الشعب المصرى حيث تأكدنا من قول الرئيس عندما قال نرحب بكم فى بلدكم الثانى وشعرنا بذلك".

وشباب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة APLP، والبالغ عددهم 94 شابا ممثلين عن 37 دولة أفريقية، إلى منطقة الأهرام فى زيارة للأكاديمية للتعرف على المناطق الأثرية والتاريخية فى جمهورية مصر العربية.

فيما اصطحب وفد شباب البرنامج الرئاسى فور وصولهم إلى الاهرامات مجموعة من العاملين بها وتم اصطحابهم إلى مقر بانوراما الأهرامات 2.

ويتلقى شباب الدفعة الثالثة مواد دراسية حول، مهارات القيادة، ومهارات التفاوض، والتسويق الدولى وأجندة أفريقيا 2063، والتنمية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية التحدث لوسائل الإعلام، ونظام الإعلام الدولى، وتحديات القارة الأفريقية والفرص المتاحة لتنميتها، والذكاء العاطفى والاجتماعى، والقانون الدولى واقتصاد وعلاقات دولية، والأمن القومى الأفريقي.

ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد، يجمع الشباب الأفريقى باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، استقبلت فى نهاية شهر ديسمبر الماضى شباب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، لبدء التدريب بالبرنامج والذى يعد نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة لتصبح معه الأكاديمية منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الأفريقي.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة أفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، وقد تم تخريج دفعتين إلى الآن.







