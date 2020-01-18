سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. شاب بالبرنامج الرئاسى من تشاد: نشكر الرئيس السيسي والبرامج تؤهلنا للقيادة

السبت، 18 يناير 2020 04:31 م
صور.. شاب بالبرنامج الرئاسى من تشاد: نشكر الرئيس السيسي والبرامج تؤهلنا للقيادة عباس أحمد أحد شباب الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى
كتب محمد صبحى - تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عباس أحمد، أحد شباب الدفعة الثالثة ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب ويضم 94 شابا وفتاة يمثلون 37 دولة أفريقية، إنه سعيد بتواجده فى مصر واستقباله ضمن البرنامج الرئاسى، متابعا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه أعطانا فرصة نتجمع كشباب أفريقيا من جنسيات مختلفة ونلتقى فى مصر ونتناقش مع بعضا.

 

وأضاف عباس أحمد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش زيارة شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لمنطقة الاهرامات، أن البرنامج مهم لدينا كشباب لأنه يخدم أجندة الأمم الأفريقية 2030 وتساعد البرامج على مواجهة تحديات أفريقيا 2030.

 

ولفت الشاب التشادى، إلى أنه فيما يخص التدريب استقدنا كثيرا فى مجال التأهيل للقيادة، وكان التدريب مفيد لدينا، وبالنسبة للسياحة لقد زرنا أماكن سياحية كثيرة فى مصر مثل الإسكندرية وقناة السويس، وعندما كنا فى قناة السويس سعدت كثيرا للروح التى يعيشها الشعب المصرى عند بناء قناة السويس الجديدة، حيث استطاع المصريون أن يجمعوا 8 مليارات جنيه فى أسبوع واحد.

 

واختتم حديثه بالقول: "نشكر الرئيس السيسى ونشكر الشعب المصرى حيث تأكدنا من قول الرئيس عندما قال نرحب بكم فى بلدكم الثانى وشعرنا بذلك".

 

وشباب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة APLP، والبالغ عددهم 94 شابا ممثلين عن 37 دولة أفريقية، إلى منطقة الأهرام فى زيارة للأكاديمية للتعرف على المناطق الأثرية والتاريخية فى جمهورية مصر العربية.

 

فيما اصطحب وفد شباب البرنامج الرئاسى فور وصولهم إلى الاهرامات مجموعة من العاملين بها وتم اصطحابهم إلى مقر بانوراما الأهرامات 2. 

 

ويتلقى شباب الدفعة الثالثة مواد دراسية حول، مهارات القيادة، ومهارات التفاوض، والتسويق الدولى وأجندة أفريقيا 2063، والتنمية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية التحدث لوسائل الإعلام، ونظام الإعلام الدولى، وتحديات القارة الأفريقية والفرص المتاحة لتنميتها، والذكاء العاطفى والاجتماعى، والقانون الدولى واقتصاد وعلاقات دولية، والأمن القومى الأفريقي.

 

 ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد، يجمع الشباب الأفريقى باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام

 

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، استقبلت فى نهاية شهر ديسمبر الماضى شباب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، لبدء التدريب بالبرنامج والذى يعد نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة لتصبح معه الأكاديمية منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الأفريقي.

 

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة أفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، وقد تم تخريج دفعتين إلى الآن.

شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات (4)
 

 

شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات (5)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (1)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (2)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (3)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (4)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (5)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (6)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (7)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (8)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (9)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (10)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (11)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (12)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (13)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (14)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (15)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (16)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (17)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (18)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (19)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (20)
 
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (21)

 


 

 


الأكاديمية الوطنية للتدريب

الاهرامات

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية يستقبل الشباب الإفريقى بالبرنامج الرئاسى للقيادة (صور)

السبت، 11 يناير 2020 01:31 م

"الوطنية للتدريب" تستقبل الدفعة الثالثة من تأهيل الشباب الإفريقى للقيادة

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 06:07 م

وكيل الأزهر يلتقى المشاركين بملتقى الشباب الأفريقى ويؤكد:إفريقيا فى قلب الأزهر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:04 م

الشباب والرياضة تواصل فعاليات ملتقى الشباب الأفريقي "المواطنة. والتنمية" بالمركز الأوليمبي بالمعادي

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:31 م

وزارة الرياضة تطلق ملتقى الشباب الأفريقى"المواطنة..والتنمية "بمشاركة 20 دولة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:28 ص

رسائل الشباب الإفريقى بمنتدى شباب العالم.. لازوبى من الكونغو يتمنى المشاركة كل عام.. سورو من كوت ديفوار: المنتدى يعلمنا التعاون من أجل إفريقيا.. تيلا تشكر السيسى على دعم الشباب.. والضيوف يهتفون:تحيا مصر.. فيديو

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول تعليق من أصالة على أمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على أمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة