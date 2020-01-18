صور.. "العليا لمياه النيل" تثمن دور إدارة ترامب الإيجابى لتيسير مفاوضات سد النهضة

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم 18 يناير 2020 اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك بهدف استعراض نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة، والذى عُقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2020، وضم وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، وبحضور رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل تناول النقاط التى سوف تتطرق إليها الاجتماعات الفنية والقانونية التى ستسبق اجتماع واشنطن المزمع عقده يومى 28 و29 يناير 2020، بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، بالإضافة إلى آلية التنسيق لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وكذا آلية فض المنازعات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة العليا ثمنت الدور البناء والإيجابى، الذى تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وأعربت اللجنة العليا عن التطلع لاستمرار هذا الدور الأمريكى لحين التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.