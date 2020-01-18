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صور .. التصدى لـ 6 عقارات مخالفة والتحفظ على طن أسمنت وسط الإسكندرية

السبت، 18 يناير 2020 01:26 ص
صور .. التصدى لـ 6 عقارات مخالفة والتحفظ على طن أسمنت وسط الإسكندرية حملات التصدى للبناء المخالف
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن حى وسط الإسكندرية إيقاف الأعمال المخالفة بـ6 عقارات بدون ترخيص بنطاق الحى .

وأشار بيان صادر من حي وسط مساء اليوم ، إلى أنه تم شن  6 حملات مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف ، هدم حوائط مخالفة في الحال، وفك الشدات الخشبية ،والتحفظ علي طن اسمنت و3 سيارات نقل من 6 عقارات مخالفة بالحى.

حيث تم خلال الحملة الاولي وقف أعمال البناء المخالف وهدم حوائط مخالفة في الحال بالعقار الكائن بـ 4 ش أحمد شعبان ، محرم بك ، وتم خلال الحملة الثانية وقف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية للعقار الكائن ب 36 شارع  الحبشة محرم بك.

بينما تم في الحملة الثالثة وقف أعمال البناء المخالف والتحفظ علي طن اسمنت بالعقار الكائن ب 16 و 18  شارع جمال الدين نوح محرم بك ، وتم في الحملة الرابعة وقف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية للعقار الكائن ب2 شارع محمد اسماعيل مع علي شيحه  محرم بك، والتحفظ على سيارة نقل.

كما تم في السياق ذاته خلال الحملة الخامسة وقف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن ب 38 شارع قنال السويس البطئ و التحفظ على سيارة، وتم ايقاف اعمال البناء المخالف بالدور السادس العلوي بالعقار الكائن ب 95 شارع الاسكندراني محرم بك و التحفظ علي سيارة خلال الحملة السادسة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في جميع الحالات، بمشاركة سكرتير عام الحي، وحدة مرافق حي وسط ، إدارة المتابعة، ووحدة التحفظ، وأكد الحى على استمرار الجهود الحثيثة للتصدي لظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون ، لتحقيق الردع لكل من يمارس كافة أشكال مخالفات البناء.

التحفظ على طن اسمنت
التحفظ على طن اسمنت
 
التحفظ على مواد البناء
التحفظ على مواد البناء
 
ايقاف بناء مخالف
ايقاف بناء مخالف
وقف المخالفات
وقف المخالفات

 


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مخالفات البناء

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