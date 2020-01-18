سقوط ربة منزل في انهيار شرفة من الدور الرابع بسبب الأمطار في الإسكندرية

أصيبت ربة منزل بعد سقوط الشرفة أثناء تواجدها فيها بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، بسبب الأمطار، وتم نقلها للمستشفى بسيارة الإسعاف لتلقى العلاج بمستشفى الميرى الجامعى.
يذكر أنه وفقا للإحصائية الأخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان، تبين أن حى وسط التابع له منطقة "كوم الدكة"، يوجد به 916 عقار آيل للسقوط، ووفق الإحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة ما بين صعوبة فى التنفيذ حرصا على أساسات العقار فى حالة تخفيف الاحمال ، يوجد عقارات مأهولة بالسكان و يرفضون الاخلاء ، بالاضافة الى وجود بعض العقارات لديها نزاع قضائى
وبدأ حى وسط الاسكندرية فى شن حملات متتالية لهدم العقارات الايلة للسقوط مع بداية فصل الشتاء ، وكان لمنطقة كوم الدكة النصيب الاكبر فى تلك الحملات حيث قام الحى تحت إشراف بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط بأعمال هدم لعدد 6 عقارات تم تسليمها لمقاول المنشات الايلة للسقوط لما تمثلة خطورة داهمة علي الأرواح.
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