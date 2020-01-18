سقوط ربة منزل في انهيار شرفة من الدور الرابع بسبب الأمطار في الإسكندرية

البداية تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بسقوط سيدة من الطابق الرابع بعد انهيار الشرفة بها من عقار قديم بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، وانتقل مأمور قسم الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بسقوط سيدة وتم نقلها إلى المستشفى.

وأبلغت مديرية أمن الإسكندرية عمليات المحافظة لبحث ملف العقار واتخاذ الإجراءات الأزمة، وتم وضع كردون أمنى تحسبا لتساقط أجزاء من العقار ومنع مرور المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.