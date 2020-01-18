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سقوط ربة منزل في انهيار شرفة من الدور الرابع بسبب الأمطار في الإسكندرية

السبت، 18 يناير 2020 05:33 م
سقوط ربة منزل في انهيار شرفة من الدور الرابع بسبب الأمطار في الإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أصيبت ربة منزل بعد سقوط الشرفة أثناء تواجدها فيها بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، بسبب الأمطار، وتم نقلها للمستشفى بسيارة الإسعاف لتلقى العلاج بمستشفى الميرى الجامعى.

البداية تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بسقوط سيدة من الطابق الرابع بعد انهيار الشرفة بها من عقار قديم بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، وانتقل مأمور قسم الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بسقوط سيدة وتم نقلها إلى المستشفى.
 
وأبلغت مديرية أمن الإسكندرية عمليات المحافظة لبحث ملف العقار واتخاذ الإجراءات الأزمة، وتم وضع كردون أمنى تحسبا لتساقط أجزاء من العقار ومنع مرور المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يذكر أنه وفقا للإحصائية الأخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان، تبين أن حى وسط التابع له منطقة "كوم الدكة"، يوجد به 916 عقار آيل للسقوط، ووفق الإحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة ما بين صعوبة فى التنفيذ حرصا على أساسات العقار فى حالة تخفيف الاحمال ، يوجد عقارات مأهولة بالسكان و يرفضون الاخلاء ، بالاضافة الى وجود بعض العقارات لديها نزاع قضائى

وبدأ حى وسط الاسكندرية فى شن حملات متتالية لهدم العقارات الايلة للسقوط مع بداية فصل الشتاء ، وكان لمنطقة كوم الدكة النصيب الاكبر فى تلك الحملات حيث قام الحى تحت إشراف  بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط بأعمال  هدم لعدد 6 عقارات  تم تسليمها لمقاول المنشات الايلة للسقوط لما  تمثلة خطورة داهمة علي الأرواح.

 

 

 
 
 
 

 


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