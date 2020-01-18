سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سر تمسك "خامنئى" بسلاحه الروسى على منبر صلاة الجمعة أمس.. اعرف خصائصه

السبت، 18 يناير 2020 01:00 م
سر تمسك "خامنئى" بسلاحه الروسى على منبر صلاة الجمعة أمس.. اعرف خصائصه خامنئى بسلاحه الروسى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

للمرة الثانية صعد المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى، أمس على المنبر لالقاء خطبة الجمعة بسلاحه المعهود وهى بندقية قناصة من طراز "دراجونوف" روسية الصنع، فى واحدة من أعنف خطبه التى ألقاها، وسط توترات مع الولايات المتحدة على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وضرب الحرس الثورى قواعد أمريكية فى العراق، فضلا عن الاستياء الداخلى من إسقاط طائرة أوكرانية، وتهديدات واشنطن باستهداف 52 هدفا فى العمق الإيرانى.

 

وربما كانت المرة الأولى التى ألقى فيها كلمة، ممسكا بنفس السلاح فى يونيو 2019، بعد تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشنّ هجوم عسكرى على إيران، وسط توتر مُتصاعدة بين البلدين، ‏عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى يونيو 2018، وفرضها حزمات من العقوبات الاقتصادية المُشدَّدة على طهران.

 

13981027_1944693
 

وخلال الخطبة وجه المرشد الايراني خطبة باللغتين العربية والفارسية، وفي الجزء الفارسي الذي خاطب به الايرانيين، قال خامنئى إن قلة أهانت سليماني ومزقت صوره بينما كان هناك ملايين الايرانيين شيعوا جنازته، وذلك تعليقا علي التظاهرات التي خرجت في جامعات ايران الاسبوع الماضي، منددة باسقاط الحرس الثوري طائرة اوكرانية، كما وصف اليوم الذي وجه فيه الحرس الثورى الإيرانى ضربة صاوخية لقاعدة عين الاسد بالعراق يوم الله. 

 

ويقدم لكم "اليوم السابع" حقائق عن تاريخ البندقية وفقا لـ"سبوتنك" الروسية.

- البندقية التى لوح بها "خامنئى" تُعدّ بندقية قنص روسية ذاتية التحميل

- صمَّمها يفجينى دراجونوف، وهى مُعتمدة فى الخدمة لدى الجيش الروسى منذ 55 عاما

- أصبحت بندقية "دراجونوف" إحدى أكبر بنادق القنص فى العالم، وتوسع انتشارها حتى وصلت إلى اعتمادها فى الخدمة لدى جيوش أكثر من 30 دولة.

- صُنعت البندقية فى الاتحاد السوفيتى، انطلاقا من خطر الحرب الكبيرة فى أوروبا. إذ كانت قوات حلف الناتو تتسلح بسرعة ببنادق آلية ومدافع رشاشة لاستخدام الطلقات النارية "7.62х51 NATO".

-  تتميز بندقية "دراجونوف" بطلقات نارية قوية بعيار 7.62/54R ملليمتر، عالية الدقة، وسرعة إطلاق نار عالية (30 إطلاق فى الدقيقة)، والدقة القتالية العالية، وبصريات قياسية، والمدى الطويل للنيران الفعالة.

 

13981027_2144693
 

 

13981027_1544693
 

 

13981027_1944693
 
 
 
198994-IMG_7324

 


ايران

على خامنئى

سلاح روسى

صلاة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من هو القيادى بالحرس الثورى "شاهورابور" المدرج على قوائم عقوبات أمريكا؟

السبت، 18 يناير 2020 11:39 ص

فيديو.. لقطة على الهواء تحرج التليفزيون الإيرانى بسبب العلم الأمريكى

الجمعة، 17 يناير 2020 01:59 م

اصلاحيو إيران يعترضون على إقصائهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة

الخميس، 16 يناير 2020 10:30 م

إيران تتكبد خسائر 350 مليون دولار بسبب حظر شركات الطيران مجالها الجوى

الخميس، 16 يناير 2020 11:06 ص

معلومة × وصورة.. قبل 41 عاما أسقط الإيرانيون عرش الشاه فى 16 يناير 1979

الخميس، 16 يناير 2020 10:44 ص

ماذا يعنى تفعيل أوروبا آلية تسوية النزاع فى الاتفاق النووى الإيرانى

الأربعاء، 15 يناير 2020 04:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة