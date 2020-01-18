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حملات لرفع الإشغالات بالبساتين وتنظيم قافلة طبية بعزبة النصر

السبت، 18 يناير 2020 10:27 م
حملات لرفع الإشغالات بالبساتين وتنظيم قافلة طبية بعزبة النصر رئيس حى البساتين يشرف على قافلة طبية بعزبة النصر
كتب سيد الخلفاوى

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شن اللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، حملة شملت رفع وإزالة الإشغالات من مساكن صقر قريش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، كما تم متابعة أعمال رفع وإزالة اعلانات مخالفة بالشطر الثالث عشر زهراء المعادى.
 
وتفقد اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين أعمال النظافة فى شوارع 250 أمام المركز الأولمبى المعادى الجديدة ، وشارع الجزائر ، وشارع الميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير ام سلطان ، وشارع مدرسة السعدية من شارع الميثاق، وشارع الرياض المعادي الجديدة، وتجريد ورفع مخلفات الأتربة بطريق الاتوستراد.
 
كما تم تنفيذ حملة شملت رفع وإزالة الإشغالات من شارع شرق السكة الحديد وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، كما تم فك تاندة حديد مخالفة بعمارة 19 الحي الإيطالي بشارع السعادة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، وتفقد رئيس الحى أعمال صيانة وزراعة وإزالة الفروع المائلة الجزيرة الوسطى بشارع الجزائر المعادي الجديدة.
 
 
وفى اطار اهتمام الدولة لصحة المواطن المصرى خاصة من الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية قامت منطقة البساتين الطبية بالتعاون مع رئاسة حى البساتين لتنظيم قافلة بيت الخير الطبية تضم كافة التخصصات بمركز شباب عزبة النصر احد أبرز المناطق العشوائية بنطاق الحي تم خلالها إجراء الكشف على عدد من المواطنين وتم تقديم العلاج لهم بالمجان.
 
 
يذكر أن محافظة القاهرة، خصصت أرض منطقة الخيالة بنطاق حى البساتين، لبناء مشروع سكنى لتطوير المناطق العشوائية، ومساحته 37,5 فدان والتى سبق اعتماد مشروع تخطيط المنطقة وعرضها على وزير التنمية المحلية، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويضم المشروع إقامة 42 عمارة سكنية لنقل سكان المناطق العشوائية التي يتم إخلائها وإزالتها، بالإضافة إلى إقامة مجتمع سكنى متكامل يضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان حيث يضم إقامة مدرسة على مسطح 2700 م2 تقريبا ونقاط شرطة وإطفاء ومركز إسعاف ومركز طبى ومكتب بريد، وكذلك مركز شباب على مسطح 6700 م2 تقريبا ، بالاضافة إلى إنشاء مسجد وكنيسة.
 

 


توزيع بطاطين

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