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حمدان بن محمد يكشف نتائج مؤشر السعادة: كهرباء ومياه دبي فى المراكز الأولى

السبت، 18 يناير 2020 03:00 م
حمدان بن محمد يكشف نتائج مؤشر السعادة: كهرباء ومياه دبي فى المراكز الأولى حمدان بن محمد ولى عهد دبى
ريهام عبد الله

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أعلن الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولى عهد دبى، عن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري بهدف تعزيز مستويات الأداء في مختلف مؤسسات حكومة دبي، وكشف أن كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة، حققت المراكز الأولى.

وقال ولى عهد دبى، عبر تويتر :"أعلنا في سبتمبر ٢٠١٩ بأننا سنكشف عن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري بهدف تعزيز مستويات الأداء في مختلف مؤسسات حكومة دبي، واليوم وبكل شفافية نعلن النتائج ونبارك للجهات الثلاث الأولى ونقول لهم نتطلع للمزيد من التطوير ولا نكتفي بما نحقق".

برنامج دبى للتميز الحكومى
برنامج دبى للتميز الحكومى

 

حمدان بن محمد
حمدان بن محمد

 

وتابع :"المراكز الأولى حققتها كل من هيئة وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة والمراكز الثلاث الأخيرة بالترتيب هي جمارك دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون بالتساوي ودائرة الأراضي والأملاك، والنيابة العامة".

واستمر :"على كافة الجهات دون المتوسط في نتائج مؤشر سعادة المتعاملين تسليم خطط تطويرية لبرامجها وخدماتها خلال أسبوعين وسأتابع شخصيًا نتائج تقرير مدى التطور المتحقق، ورسالتي الشخصية لكافة المدراء والمسؤولين والموظفين في حكومة دبي هي أن حكومة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لن ترضى سوى بالخدمة الاستثنائية والريادة والمراكز الأولى".

مؤشر السعادة
مؤشر السعادة

 

ولى عهد دبى
ولى عهد دبى

 

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء والمشرف العام على مشروع مسبار الأمل، قد أكد أن المسبار يمثل رسالة تدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل، يصنعه أبناء الإمارات الذين يقدمون نموذجاً ملهماً فى تحدى المستحيل وتحقيق الإنجازات لخير المجتمع فى دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

جاء ذلك، لدى لقاء عددًا من أعضاء فريق مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ "مسبار الأمل"، خلال توقيع ولى عهد دبى على القطعة الأخيرة فى المسبار التى تحمل توقيع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتزين بعبارة "قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء".

 

 


دبى

حمدان بن محمد

مؤشر السعادة

ولى عهد دبى

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