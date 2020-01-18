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حزب الحرية النمساوى يطالب الحكومة بإعلان تفاصيل الهجوم الإلكترونى

السبت، 18 يناير 2020 02:00 ص
حزب الحرية النمساوى يطالب الحكومة بإعلان تفاصيل الهجوم الإلكترونى هيربرت كيكل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية النمساوي
ا ش ا

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 طالب هيربرت كيكل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية النمساوي من المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس تقديم ايضاحات عاجلة حول الاختراق الالكتروني الذي تعرضت له قاعدة بيانات وزارة الخارجية.
وشدد كيكل - في تصريحات امس الجمعة - على ضرورة إطلاع المواطنين بشكل أفضل بشأن الحادث، مشيرا إلى أنه مع كل الفهم والتقدير اللازم للإجراءات والتحقيقات المستمرة فقد حان الوقت لتزويد المواطنين وكذلك البرلمان بمعلومات شاملة عن الحادث.
وذكرت وسائل الإعلام النمساوية اليوم أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الخارجية النمساوية كانت هدفا لهجوم الكتروني خطير منذ بداية يناير الجاري، مشيرة إلى أنه تم التعرف على المشكلة بسرعة ومع ذلك فإن الهجوم لا يزال مستمرا.
وأضافت أنه في غضون ذلك تم نشر 40 خبيرا من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية والجيش الاتحادي للسيطرة على الاختراق. 
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بيتر جوشيلباور أنه بسبب طبيعة وشدة هجوم القراصنة يعتقد الخبراء أن وراء الهجوم جهة أجنبية مشيرا الى أن اتهام روسيا بهذا الامر هو مجرد تكهنات.
وأضاف المتحدث أن خبراء الأمن الإلكتروني لا يريدون إخبار الجناة بما تعرفه وزارة الخارجية بالفعل عنهم.
 

هيربرت كيكل

حزب الحرية النمساوي

النمسا

سباستيان كورتس

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