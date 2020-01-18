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تناول عين الجمل يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

السبت، 18 يناير 2020 11:08 ص
تناول عين الجمل يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب عين الجمل
كتب بيتر إبراهيم

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ذكرت دراسة طبية حديثة أن تناول الجوز قد لا يكون مجرد وجبة خفيفة بل قد يعزيز أيضا بكتيريا الأمعاء الجيدة، مضيفة أن هذه البكتيريا "الجيدة" يمكن أن تؤدى إلى صحة أفضل للقلب، ويعتبر عين الجمل من أهم مصادر الأوميجا 3 والفيتامينات الهامة للجسم التى يحتاجها للنمو والتطور.


 

وتشيرالدراسة، التي أجريت فى كلية الطب جامعة "واشنطن"، ونشرت في مجلة التغذية، إلى أن الجوز يعتبر من الأشياء المهمة في أي نظام غذائي صحي للقلب والأمعاء.بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت هذه التغييرات في بكتيريا الأمعاء مع تحسينات في بعض عوامل الخطر لأمراض القلب.

وقالت الدكتورة كريستينا ديفيد الأستاذ فى كلية الطب جامعة "واشنطن" "تشير الدلائل الجوهرية إلى أن التحسينات الصغيرة في النظام الغذائي تعود بالنفع على الصحة بشكل كبير، إن تناول 2 - 3 أوقيات من الجوز يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتحسين صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".

ووفقًا للباحثين، وجد بحث آخر أن التغييرات التي تطرأ على البكتيريا في الجهاز الهضمي - والمعروفة أيضًا باسم ميكروبيوم الأمعاء - قد تساعد في تفسير فوائد القلب والأوعية الدموية للجوز.

 


عين الجمل

فوائد عين الجمل

الجوز

الهضم

صحة القلب

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