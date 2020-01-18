"تعليم القليوبية" تحقق فى واقعة صعوبة امتحانات الإعدادية وتعيد توزيع الدرجات

القليوبية - فريق المحافظات

أصدر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، تعليمات فورية بالتحقيق فى واقعة الشكوى من صعوبة إمتحان مادة العلوم، حيث سيتم سحب عينة للتصحيح وسيتم التحديد من خلالها مواطن الصعوبة، مؤكدا أنه اذا ثبت أن مواطن الصعوبة من خارج المقررأوغيرمطابقة لمواصفات الورقة الإمتحانية ،سوف يتم إعادة توزيع درجاتها على أسئلة الاخرى وسيصب التصحيح فى مصلحة ابنائنا الطلاب بنسبة 100%.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الحرص على مصلحة الطالب، وأنه لن يسمح بأن يتسبب أحد فى دموع الطلاب أو اولياء أمورهم بالقليوبية ،مؤكدا أن الجميع يعمل لخدمة الطالب واولياء الامور ،وستتم محاسبة المقصرين والمخالفين فى ذلك فورا.

كانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قد استقبلت عدد من الشكاوي من طلاب الشهادة الإعدادية لاستيائهم من صعوبة إمتحان مادة العلوم وتأكيدهم انه ليس فى مستوى الطالب المتوسط ،وذلك عقب خروج الطلاب من لجان إمتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى محافظة القليوبية ، حيث أشار العديد من اولياء الامور الى أن أبنائهم بكوا من شدة صعوبة الامتحان وكأنه إمتحان ثانوية عامة.

وفي سياق آخرأعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، انتظام امتحانات اليوم السادس للصف الثانى الثانوى فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لمادة الفيزياء والتاريخ، حيث أكدت أنه تغيب عن امتحانات الصف الثانى الثانوى التى أجريت بنظام التابلت 120 طالبا وطالبة، من إجمالى 39337 طالبا مقيدا بالصف الثانى الثانوى بمدارس المحافظة، والتى بلغت 167 مدرسة ما بين حكومية وخاصة.

وأكدت المديرية، أنه تمكنت كل مدارس المحافظة من دخول المنصة الخاصة بالامتحانات للصف الثانى الثانوى عدا 24 مدرسة خاصة و4 حكومية لا تتوافر فيها التجهيزات الفنية حيث تجرى الامتحانات بها ورقيا، بالإضافة لامتحان طلاب المنازل والخدمات بالنظام الورقى أيضا، وذلك من بين 167 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه لا يوجد خلل بأى مدارس، مشيرا إلى أنه بلغ عدد طلاب الصف الثانى الثانوى الذين امتحنوا ورقيا بلغ 7552 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 31785 طالب وطالبة.

وأوضح عجلان، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات، لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على النظام الجديد التى انطلقت السبت الماضي، موضحة أنه من المقرر أن يؤدى 38373 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى بجميع مراحله، و38147 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى الامتحانات، مسجلين جميعهم على المنظومة، موضحا أنه بلغ إجمالى عدد المدارس التى يؤدى بها الطلاب الامتحان اليوم 131 مدرسة حكومية ورسمية و36 مدرسة خاصة.