سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

السبت، 18 يناير 2020 04:22 م
تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 18 - 1 - 2020 استقرارًا في جميع الأصناف، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة ، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 23 – 29جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ،  والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ،  وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها .

واستقر سعر سمك القرش بين 20 – 30  جنيها ، وسمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها  ، 90 جنيها للدنيس ، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة ، والسردين 27 – 33 جنيها .

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.

 

 

 


اسعار الأسماك

سعر السمك اليوم

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول تعليق من أصالة على أمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على أمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة