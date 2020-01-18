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ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

السبت، 18 يناير 2020 12:57 ص
ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته ترامب
كتب هيثم سلامة

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حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئى، يجب أن يكون حذرا مع كلماته، حيث تحدث بطريقة سيئة وبذية عن الولايات المتحدة وأوروبا.  

وغرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلاً: "ما يسمى بـ"المرشد الأعلى" لإيران، والذى لم يكن الأعلى فى الآونة الأخيرة، يتحدث بطريقة سيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا.. اقتصادهم فى حالة انهيار، وشعبهم يعانى. يجب أن يكون حذرًا جدًا مع كلماته".

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من جانب آخر، قال المرشد الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى، اليوم الجمعة، إن الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة لا يمكن الوثوق بها، لكن طهران لا تعارض التفاوض مع أى شخص باستثناء الولايات المتحدة، وفى أول خطبة له منذ ثمان سنوات فى طهران.

وصف خامنئى دونالد ترامب بأنه "مهرج" لم يتظاهر سوى بدعم الشعب الإيرانى و"دفع خنجر سام" إلى ظهره، كما أشاد خامنئى، خلال خطبة الجمعة، اليوم، بالهجمات الصاروخية ضد الأهداف الأمريكية رداً على اغتيال القائد الأعلى للجيش الإيرانى قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى، باعتباره "صفعة على الوجه" للقوة العظمى، وجاء هذا بعدما اعترفت القوات الأمريكية، مؤخرًا، أن 11 جنديًا أصيبوا فى الهجوم، بعد أن قالوا فى البداية أنه لم يصب أى من أفراد الخدمة.

كما دعا الزعيم الأعلى الإيرانى على خامنئى اليوم الجمعة إلى الوحدة الوطنية وإلى الإقبال بقوة على المشاركة فى انتخابات فبراير، وذلك بعد احتجاجات اندلعت عقب اعتراف الجيش بإسقاط طائرة ركاب بطريق الخطأ خلال مواجهة مع الولايات المتحدة، وقال خامنئي، فى أول خطبة جمعة يلقيها منذ ثمانى سنوات فى وقت تعانى فيه البلاد من ضغوط داخلية وخارجية، إنه يجب اتخاذ خطوات لمنع حوادث مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية "المأساوي" يوم 11 يناير والذى أسفر عن مقتل 176 شخصا.


ترامب

دونالد ترامب

الرئيس الأمريكى

آية الله على خامنئى

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اليوم السابع بلس

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