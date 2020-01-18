ترامب يكشف أسباب وتفاصيل اغتيال سليمانى في تسجيل صوتي مسرب

كتب محمد تهامى زكى

كشفت شبكة قنوات "CNN" الأمريكية، عن تسجيل صوتى مسرب للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن فيه مبررات قتل وتفاصيل اغتيال الجنرال قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، فى غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولى فى العراق، فجر الجمعة 3 يناير الماضى.

وذكرت "CNN"، عبر موقعها بلغاته المختلفة، اليوم السبت، أن ترامب فى المقطع الذى سجل مساء أمس، أثناء حفل عشاء لجمع تبرعات أقيم مع أعضاء فى الحزب الجمهورى فى منتجع مارالاجو التابع للرئيس جنوب فلوريدا، لم يتحدث عن "تهديد وشيك" مزعوم كان يشكله قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى على الولايات المتحدة، بل قدم مبررات مختلفة لاغتياله.

وقال ترامب إن سليمانى كان "يقول أمورا سيئة عن دولتنا"، متسائلا: "كم من هذا الهراء يجب أن نسمع؟"، ووصف ترامب، أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين، بـ"الإرهابى المعروف"، وذكر "سليمانى كان على قوائمنا، وكان يجب عليه البقاء فى بلده بدلا من زيارة دول أخرى فى المنطقة".

وأكد ترامب أنه كان يستمع إلى مسؤولين عسكريين خلال متابعتهم فى البث الحى، عملية اغتيال سليمانى ونائب رئيس الحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بغارات جوية استهدفت موكبهما فى طريق مطار بغداد الدولى بالعراق فجر الثالث من يناير الجارى.

وقال ترامب: "أخبرنى مسؤولون عسكريون: "هما معا سيدى.. سيدى لديهما دقيقتان و11 ثانية، لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدى إنهما فى سيارة مصفحة، سيدى لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدى 30 ثانية، 10، 9، 8.." وبعد ذلك فجأة (بوووم).. "سيدى، هما أزيلا".

وقال ترامب متحدثا عن الغارة التى أودت بحياة سليمانى والمهندس: "تخلصنا من اثنين بسعر واحد"، معترفا بأن اغتيال سليمانى هز العالم أجمع، مضيفا: "كان من المفترض أنه لا يقهر".