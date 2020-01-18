تداول فيديو لدواعش أردوغان متجهين من إسطنبول لقتال الجيش الليبى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو لمرتزقة ودواعش مدعومين من النظام التركى، يرسلهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على متن رحلات جوية لطائرات مدنية إلى ليبيا.

وكتبت إحدى النشطاء "في تحدي سافر لكل الأعراف الدوليه اردوغان يواصل اجرامه ويرسل دفعه جديده من دواعشه الي ليبيا عددهم 200سوري علي طائره مدنيه من اسطنبول لقتل الجيش الليبي".

في تحدي سافر لكل الأعراف الدوليه #اردوغان يواصل اجرامه ويرسل دفعه جديده من دواعشه الي #ليبيا عددهم 200سوري علي طائره مدنيه من اسطنبول لقتل #الجيش_الليبي



روح ياظالم الهي لا تكسب ولاتربح وربنا ينتقم منك وان شاء الله #ليبيا هتكون مقبره ليهم🙏pic.twitter.com/4ZFnz2F7l9 — 💢نبض❤ مصر 🇪🇬 (@do999dy3) January 18, 2020

ويأتي ارسال الجماعات الإرهابية الممولة من تركيا، عقب ساعات من تصريحات أردوغان زعم فيها إن طريق السلام فى ليبيا يمر عبر تركيا.

وواصل الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، قمعه لمعارضيه، بعد حرمان حزب المستقبل، الذى أسسه أحمد داود أوغلو، بعد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا، عن قائمة الأحزاب المؤهلة للمشاركة فى الانتخابات المحتملة المقبلة، ليس من بينها حزب داود أوغلو الجديد.

وانتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، تبعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن أردوغان لا يسمع سوى كلام بوتين، وذلك بعد موافقة الرئيس على لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية بأوامر من نظيره الروسي، بينما رفض الدعوة نفسها حين طالبت بها المعارضة التركية.

وقال أوزتراك إن "الشعب الجمهوري" يرجح منذ بداية الأمر في ليبيا ألا تكون تركيا طرفا في الحرب الأهلية الدائرة هناك. وأوضح أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو قال من قبل إنه يجب تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا بدعم الأمم المتحدة، وإنه يجب على تركيا أن تلعب دور الوسيط بين الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشعب الجمهوري: "لكن قابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه النداءات بالإهانة، ولم يهتم ولم يسمع لهذا الكلام، واتهم كمال أوغلو بأنه لا يعرف القانون الدولي، لكن عقب لقائه بالرئيس الروسي بـ3 أيام من كلامنا، إذ بأردوغان نفسه لعب دور الوسيط مع روسيا بين حفتر والسراج. يعني عاد لما قلناه".