سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تداول فيديو لدواعش أردوغان متجهين من إسطنبول لقتال الجيش الليبى

السبت، 18 يناير 2020 02:53 م
تداول فيديو لدواعش أردوغان متجهين من إسطنبول لقتال الجيش الليبى داعش
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو لمرتزقة ودواعش مدعومين من النظام التركى، يرسلهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على متن رحلات جوية لطائرات مدنية إلى ليبيا.

 

وكتبت إحدى النشطاء "في تحدي سافر لكل الأعراف الدوليه اردوغان يواصل اجرامه ويرسل دفعه جديده من دواعشه الي ليبيا عددهم 200سوري علي طائره مدنيه من اسطنبول لقتل الجيش الليبي".

 

 

 

ويأتي ارسال الجماعات الإرهابية الممولة من تركيا، عقب ساعات من تصريحات أردوغان زعم فيها إن طريق السلام فى ليبيا يمر عبر تركيا.

 

وواصل الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، قمعه لمعارضيه، بعد حرمان حزب المستقبل، الذى أسسه أحمد داود أوغلو، بعد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا، عن قائمة الأحزاب المؤهلة للمشاركة فى الانتخابات المحتملة المقبلة، ليس من بينها حزب داود أوغلو الجديد.

 

وانتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، تبعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن أردوغان لا يسمع سوى كلام بوتين، وذلك بعد موافقة الرئيس على لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية بأوامر من نظيره الروسي، بينما رفض الدعوة نفسها حين طالبت بها المعارضة التركية.

 

وقال أوزتراك إن "الشعب الجمهوري" يرجح منذ بداية الأمر في ليبيا ألا تكون تركيا طرفا في الحرب الأهلية الدائرة هناك. وأوضح أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو قال من قبل إنه يجب تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا بدعم الأمم المتحدة، وإنه يجب على تركيا أن تلعب دور الوسيط بين الأطراف.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشعب الجمهوري: "لكن قابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه النداءات بالإهانة، ولم يهتم ولم يسمع لهذا الكلام، واتهم كمال أوغلو بأنه لا يعرف القانون الدولي، لكن عقب لقائه بالرئيس الروسي بـ3 أيام من كلامنا، إذ بأردوغان نفسه لعب دور الوسيط مع روسيا بين حفتر والسراج. يعني عاد لما قلناه".


تركيا

ليبيا

اردوغان

داعش

ارسال جنود لليبيا

الحرب في ليبيا

اردوغان يرسل جنود لليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة