سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"بوينج": اكتشاف عطل جديد فى برنامج طائرات "737 ماكس"

السبت، 18 يناير 2020 12:27 م
"بوينج": اكتشاف عطل جديد فى برنامج طائرات "737 ماكس" طائره بوينج 737 ماكس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مجموعة "بوينج" للطيران، اكتشاف عطل جديد فى برنامج طائراتها من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق، معربة عن أملها فى حل المسألة قريبا لتجنب تأخر عودة الطائرة إلى الخدمة، وأفادت الشركة، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، بأنها تجرى عمليات التحديث اللازمة، وأنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على الأمر.
 
وفى هذا الصدد، أوضح مصدر فى شركة "بوينج" أنه تم اكتشاف المشكلة الجديدة خلال مراجعة تقنية الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بأنه "بسيط"، معربا عن أمله فى حل المسألة وعودة الطائرة إلى الخدمة.
 
و من جهتها، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، فى وقت سابق، أنها تسعى إلى تغريم شركة "بوينج" المصنعة للطائرات 5.4 مليون دولار، وذلك بسبب تقاعسها عن منع تركيب أجزاء بها عيوب فى طائرات "737 ماكس".
 
وقالت الإدارة، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، "إن بوينج تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان امتثالهم لنظام ضمان الجودة المتبع فى الشركة، وتعمدت تقديم الطائرة للحصول على شهادة صلاحية الطيران النهائية من إدارة الطيران الاتحادية بعد معرفتها أن هذه الأجزاء لا يمكن استخدامها بسبب إخفاقها فى اجتياز اختبار القوة".
 
واقترحت إدارة الطيران الاتحادية، غرامة مدنية قيمتها 3.9 مليون دولار على "بوينج" بسبب نفس المشكلة فى ديسمبر لطائرات من طراز (133 و737 إن جي)، وهى الجيل السابق لطائرات (737 ماكس)، والتى تم منعها من الطيران منذ مارس بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز، مما أدى إلى مقتل 346 شخصا.
 
ووجه نواب وإدارة الطيران الاتحادية، انتقادات لسجل "بوينج" فيما يتعلق بالأمان بشأن عدد من المسائل.
 
وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، قد كشفت فى شهر يونيو الماضى عن أن نحو 300 طائرة من طرازى "إن جى و737 ماكس" قد يكون بهما أجزاء تحوى عيوب تصنيع، وأشارت إلى أنها ستلزم بتغيير هذه الأجزاء بشكل سريع.
 

بوينج

شركه بوينج

طائرات بوينج

طائرات ماكس 737

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوينج تنفصل عن مديرها فى صفقة طلاق بـ80 مليون دولار.. وغضب بين أسر ضحايا "ماكس 737".. "CNN" تكشف تفاصيل التسوية مع "مولينبرج".. أسهم ومعاش تقاعد يثير الجدل.. والشركة: الاتفاق لا يشمل تعويض عن مغادرة المنصب

الثلاثاء، 14 يناير 2020 02:00 ص

فاتورة طلاق بـ80 مليون دولار.. تكلفة مغادرة رئيس "بوينج" لمنصبه

الإثنين، 13 يناير 2020 12:06 م

إدارة الطيران الأمريكية تسعى لتغريم شركة "بوينج" 5.4 مليون دولار

السبت، 11 يناير 2020 12:38 م

مهرجون وقرود.. كيف سخر موظفو بوينج من مصممى طراز ماكس 737؟

الجمعة، 10 يناير 2020 02:10 م

الأزمات تحاصر بوينج.. "CNN" ترصد عيوب طراز الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الأربعاء، 08 يناير 2020 05:51 م

بوينج تبدأ 2020 بأزمة جديدة.. مشكلة تصميم تهدد طراز 737 ماكس من جديد

الإثنين، 06 يناير 2020 11:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة