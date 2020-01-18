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بوتين: الأفضل عدم البقاء فى السلطة إلى أجل غير مسمى

السبت، 18 يناير 2020 07:00 م
بوتين: الأفضل عدم البقاء فى السلطة إلى أجل غير مسمى فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه لا يتعين العودة إلى ممارسة البقاء إلى أجل غير مسمى فى منصب رئيس الدولة.

وأضاف بوتين - خلال تواصله مع قدامى المحاربين فى الحرب العالمية الثانية فى سانت بطرسبورج، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت - "بالنسبة لشروط البقاء فى السلطة، فأنا أفهم ذلك، أفهم أنه مرتبط بالعديد من أهلنا الذين يعانون من القلق على الاستقرار فى المجتمع، ومن أجل الاستقرار فى الدولة، أى الاستقرار الخارجى والداخلى على حد سواء".

وتابع: "سيكون من المقلق للغاية العودة إلى الوضع، الذى كان فى منتصف الثمانينيات، عندما بقى قادة الدولة فى السلطة واحداً تلو الآخر حتى أيامهم الأخيرة، وتركوا هذه السلطة مع عدم توفير الظروف اللازمة لنقل تلك السلطة".

جاءت تصريحات بوتين ردا على أحد المحاربين القدامى، الذى طالب منه تعديل إحدى مواد الدستور بحيث لا تكون صلاحيات الرئيس مقتصرة على فترة رئاسية محددة.

 


بوتين

البقاء فى السلطة

روسيا

اخبار روسيا

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