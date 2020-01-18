بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

نظرًا لتكرار حوادث الحرائق فى الأيام الماضية، بسبب ترك العائلات للمدفأة موقدة أثناء النوم، حذر مركز الأزهر العالمى للفتوىٰ الإلكترونية من ذلك الأمر، مؤكدا أنه انطلاقًا من حرص الإسلام على حفظ النفوس، وسلامة الأرواح؛ فقد قال اللهُ تعالىٰ في محكم القرآن الكريم: {...وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِیمࣰا} [النساء:29]،ويقول الرسولُ صلى الله عليه وسلم محذِّرًا من ذلك الأمر حين احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ ﷺ فقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» أخرجه البخاري ومسلم.
قال الإمامُ ابنُ حجر في الفتح: "قال القرطبي: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْوَاحِدَ إِذَا بَاتَ بِبَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُه، وَفِيهِ نَارٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْفِئهَا قَبْل نَوْمه، أَوْ يَفْعَل بِهَا مَا يُؤْمَن مَعَهُ الِاحتِرَاق" .
وكان قد نشب حريق صباح يوم الخميس قبل الماضى، داخل فيلا الفنان إيهاب توفيق، أدى إلى مصرع والده أحمد توفيق، متأثرا بالاختناق نتيجة الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل ،ونشر اليوم السابع نصائح هامة للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية :-
- الابتعاد عن الدفايات ضعيفة الصنع، والتي ليست لها وسيلة أمان والتي قد تتسبب فى ماس كهربائي أو تسرب غاز يؤدي للاختناق.
- عدم ملاصقة الدفاية للأسرة والمفروشات والمناضد الخشبية والستائر، أو بالقرب من مواد سهلة الاشتعال، وعدم وضعها في الممرات، حتى لا يصدمها أحد، وخاصة فى الليل، مما يؤدى إلى انقلابها وإحداث حريق، مع ضرورة عدم تشغيلها عند النوم وتركها، فيمكن تشغيلها قبل النوم من أجل تدفئة المكان مع المراقبة الجيدة، وفتح جزء من النافذة.
- عدم استخدام توصيلة كهربائية إطلاقًا والاكتفاء بإيصال سلك الدفاية الأصلى بالكهرباء مباشرة لأن ذوبان التوصيلة سبب رئيسي في الحوادث والحرائق نظرًا لعدم تحمل الدفاية للجهد وللتيار الكهربائي.
-عدم استخدام مشترك كهرباء لتوصيل الدفاية من خلاله ، لضعف الاسلاك يجعلها لا تتحمل ضغط الدفاية الكهربائى .
-عدم رش العطور اثناء عمل الدفاية لان بها مواد خطرة تساعد على الاشتعال .
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