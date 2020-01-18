بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

كتب لؤى على

نظرًا لتكرار حوادث الحرائق فى الأيام الماضية، بسبب ترك العائلات للمدفأة موقدة أثناء النوم، حذر مركز الأزهر العالمى للفتوىٰ الإلكترونية من ذلك الأمر، مؤكدا أنه انطلاقًا من حرص الإسلام على حفظ النفوس، وسلامة الأرواح؛ فقد قال اللهُ تعالىٰ في محكم القرآن الكريم: {...وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِیمࣰا} [النساء:29]،ويقول الرسولُ صلى الله عليه وسلم محذِّرًا من ذلك الأمر حين احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ ﷺ فقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» أخرجه البخاري ومسلم.

قال الإمامُ ابنُ حجر في الفتح: "قال القرطبي: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْوَاحِدَ إِذَا بَاتَ بِبَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُه، وَفِيهِ نَارٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْفِئهَا قَبْل نَوْمه، أَوْ يَفْعَل بِهَا مَا يُؤْمَن مَعَهُ الِاحتِرَاق" .