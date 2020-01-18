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انفوجراف.. مصر تتقدم 17 مركزا عالميا فى مؤشر تحسن الإنتاجية والأجور

السبت، 18 يناير 2020 02:15 م
انفوجراف.. مصر تتقدم 17 مركزا عالميا فى مؤشر تحسن الإنتاجية والأجور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتب أحمد حمادة

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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محورى أسواق المنتجات، والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا، صعدت 4 مراكز لتحتل المركز 126 عام 2019، مقارنة بالمركز 130 عام 2018، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية والذى احتلت فيه مصر المرتبة 46 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 103 عام 2018، بفارق 57 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل المركز 46 عام 2019، مقارنة بالمركز 73 عام 2018، بفارق 27 مركزًا، بجانب تحسن مؤشر الإنتاجية والأجور لتحتل المركز 58 عام 2019 مقارنة بالمركز 75 عام 2018، بفارق 17 مركزًا، وآخيرًا تحسن مؤشر حقوق العمال لتحتل مصر المركز 104 عام 2019، مقارنة بالمركز 112 عام 2018، بفارق 8 مراكز.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسى للاقتصاد والمشغل الرئيس لفرص العمل.

وأوضحت السعيد أن الدولة حققت الكثير من الإنجازات فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وقالت وزيرة التخطيط أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت فى تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو “توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال 18/2019 مقارنة بنمو قدره 2.9% فى 13/2014.

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