سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتحار طالب بسبب رسوبه 3 مرات فى الثانوية العامة

السبت، 18 يناير 2020 02:49 م
انتحار طالب بسبب رسوبه 3 مرات فى الثانوية العامة جثة - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزل قديم بقرية الرملة مركز بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

في البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بنها، بلاغا بالعثور على جثة الشاب "ع ع"، 20 عاما، مشنوقا داخل أحد المنازل القديمة بالقرية، وانتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى، أن والدته اكتشفت الواقعة في صباح اليوم، حيث وجدت الجثة معلقة بحبل.

دلت التحريات الأولية، أن المتوفى كان متعثرا دراسيا بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات، ومؤخرا التحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وكان دائما يعاني من الاكتئاب والعزلة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، قد أعلنت، انتظام امتحانات اليوم السادس للصف الثانى الثانوى فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لمادة الفيزياء والتاريخ، حيث أكدت أنه تغيب عن امتحانات الصف الثانى الثانوى التى أجريت بنظام التابلت 120 طالبا وطالبة، من إجمالى 39337 طالبا مقيدا بالصف الثانى الثانوى بمدارس المحافظة، والتى بلغت 167 مدرسة ما بين حكومية وخاصة.

 

وأكدت المديرية، أنه تمكنت كل مدارس المحافظة من دخول المنصة الخاصة بالامتحانات للصف الثانى الثانوى عدا 24 مدرسة خاصة و4 حكومية لا تتوافر فيها التجهيزات الفنية حيث تجرى الامتحانات بها ورقيا، بالإضافة لامتحان طلاب المنازل والخدمات بالنظام الورقى أيضا، وذلك من بين 167 مدرسة على مستوى المحافظة.

 

وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه لا يوجد خلل بأى مدارس، مشيرا إلى أنه بلغ عدد طلاب الصف الثانى الثانوى الذين امتحنوا ورقيا بلغ 7552 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 31785 طالب وطالبة.

 

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

امن القليوبية

انتحار طالب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة