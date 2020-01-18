انتحار طالب بسبب رسوبه 3 مرات فى الثانوية العامة

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزل قديم بقرية الرملة مركز بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

في البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بنها، بلاغا بالعثور على جثة الشاب "ع ع"، 20 عاما، مشنوقا داخل أحد المنازل القديمة بالقرية، وانتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى، أن والدته اكتشفت الواقعة في صباح اليوم، حيث وجدت الجثة معلقة بحبل.

دلت التحريات الأولية، أن المتوفى كان متعثرا دراسيا بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات، ومؤخرا التحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وكان دائما يعاني من الاكتئاب والعزلة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، قد أعلنت، انتظام امتحانات اليوم السادس للصف الثانى الثانوى فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لمادة الفيزياء والتاريخ، حيث أكدت أنه تغيب عن امتحانات الصف الثانى الثانوى التى أجريت بنظام التابلت 120 طالبا وطالبة، من إجمالى 39337 طالبا مقيدا بالصف الثانى الثانوى بمدارس المحافظة، والتى بلغت 167 مدرسة ما بين حكومية وخاصة.

وأكدت المديرية، أنه تمكنت كل مدارس المحافظة من دخول المنصة الخاصة بالامتحانات للصف الثانى الثانوى عدا 24 مدرسة خاصة و4 حكومية لا تتوافر فيها التجهيزات الفنية حيث تجرى الامتحانات بها ورقيا، بالإضافة لامتحان طلاب المنازل والخدمات بالنظام الورقى أيضا، وذلك من بين 167 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه لا يوجد خلل بأى مدارس، مشيرا إلى أنه بلغ عدد طلاب الصف الثانى الثانوى الذين امتحنوا ورقيا بلغ 7552 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 31785 طالب وطالبة.