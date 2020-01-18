الله ينتقم من اللى كان السبب.. زوج الطبيبة راعوث :رايح أدفن ابنى اللى ماشافيتوش عينى

كتب ــ محمد تهامى زكى

بكلمات مأساوية ولحظات شديدة الصعوبة والألم، ودع سامح ميخائيل، والد الطفل الذى توفى داخل رخم والدته الدكتورة راعوث القس أشعياء، التى أصيبت فى حادث انقلاب ميكروباص يقل أطباء تكليف، كانوا فى طريقهم لحضور تدريب تابع لوزارة الصحة بالقاهرة، الأسبوع الماضى.



الدكتورة راعوث

وقال ميخائيل، عبر حسابه على فيس بوك: "رايح أدفن ابنى اللى مشافتهوش عينى واللى مش هتشوف غيره تانى.. الله ينتقم من اللى كانوا السبب".





وبعد نشر والد الطفل لبوست دفنه، تضامن معه الكثير من رواد السوشيال ميديا، داعين له بالصبر وأن يعوضه الله بالخير، حيث قال عمرو خفاجى: "زوج ‏الدكتورة راعوث التى فقدت جنينها وأسباب الأمومة بسبب استئصال الرحم فى ‎حادث أطباء المنيا الله يصبرهم"، فيما قال الدكتور على الكتبى: "زوج الدكتورة راعوث اللى ابنها مات فى بطنها واستأصلوها الرحم بسبب الحادثة، آسف قصدى بسبب التخلف، حسبى الله و نعم الوكيل".



وكان الدكتور سامح، زوج الدكتورة راعوث القس أشعياء، التى أصيبت فى حادث انقلاب ميكروباص يقل أطباء تكليف، كانوا فى طريقهم لحضور تدريب تابع لوزارة الصحة بالقاهرة، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن زوجته تعرضت لإصابات خطيرة نتيجة الحادث حيث توفى الجنين فى رحمها جراء الإصابة، وتم استئصال رحمها بعد انفجاره ووفاة جنين داخله، بالإضافة إلى كسر مضاعف فى عظمة الفخذ والفك، مؤكدًا أنه راضٍ بقضاء الله .



وألقى سامح اللوم على وزارة الصحة، لافتًا إلى التدريب الذى أعدته الوزارة فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، تم دون تنسيق وترتيب، وإلزام الدكاترة بالحضور حتى لا يتعرضوا لجزاء، الأمر الذى دفع زوجتى للسفر وهى حامل فى الشهر الخامس مع زملائها عن طريق تأجير ميكروباص .



