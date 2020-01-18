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الرئيس اللبنانى يدعو قوات الجيش والشرطة لاستعادة الأمن فى العاصمة بيروت

السبت، 18 يناير 2020 07:55 م
الرئيس اللبنانى يدعو قوات الجيش والشرطة لاستعادة الأمن فى العاصمة بيروت تظاهرات لبنان
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس اللبنانى ميشال عون دعا الجيش وقوات الأمن لاستعادة الأمن فى وسط بيروت.

مكنت قوات الأمن اللبنانية من تفرقة السواد الأعظم من تجمعات المتظاهرين اللبنانيين فى محيط مجلس النواب، عبر إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد أن كانت ساحة النجمة ومنطقة وسط بيروت التجارى برمتها، قد تحولت إلى ساحة للاشتباكات العنيفة والمواجهات بالغة الحدة التى استخدمت فيها الحجارة والمفرقعات النارية والأدوات الحديدية والخشبية ضد قوات الأمن ومكافحة الشغب.

وغيمت سحب كثيفة من الدخان الأبيض على وسط العاصمة اللبنانية بيروت؛ جراء الإطلاق المكثف والمستمر لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب، على نحو أعاق الرؤية سوى لبضعة أمتار قليلة.

وأعلن الصليب اللبنانى أن عدد الإصابات جراء اشتباكات وسط العاصمة بيروت (والمستمرة حتى الآن) بلغ حتى الآن 30 إصابة جرى نقلها إلى المستشفيات القريبة من محيط وسط بيروت، إلى جانب تقديم الإسعافات إلى 45 شخصا آخرين على الأرض، كما قامت سيارات الدفاع المدنى والصليب الأحمر بنقل المصابين من عناصر القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب الذين أصيبوا جراء الرشق بالحجارة والأدوات الصلبة الأخرى التى استخدمها المحتجون.


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