الرئيس السيسى يثمن أهمية الدور الفاعل للمجلس الاستشارى لعلماء مصر

كتب محمد الجالي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجلس الاستشارى لكبار علماء وخبراء مصر، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أهمية الدور الفاعل الذى يضطلع به المجلس الاستشارى لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التى تواجه مصر فى العديد من المجالات.

وقد اطلع الرئيس خلال الاجتماع على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس، المتعلقة بكيفية النهوض بعدد من القطاعات الحيوية في مصر كالتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة، حيث رحب بكافة هذه المقترحات، مشيراً إلى أهمية دراستها والتنسيق بشأنها بين مختلف الجهات المعنية، لتوحيد الجهود، وتلافى الازدواجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض الوضع الحالي للبحث العلمى فى مصر، وجهود الارتقاء به كعنصر رئيسى فى عملية التنمية، كما تم عرض ملامح الاستراتيجية العامة لتطوير منظومة الصحة فى مصر، لاسيما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل المهنى.

كما تم خلال اللقاء، عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفنى والمهنى في مصر، فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ.