سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يثمن أهمية الدور الفاعل للمجلس الاستشارى لعلماء مصر

السبت، 18 يناير 2020 01:26 م
الرئيس السيسى يثمن أهمية الدور الفاعل للمجلس الاستشارى لعلماء مصر جانب من اللقاء
كتب محمد الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجلس الاستشارى لكبار علماء وخبراء مصر، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أهمية الدور الفاعل الذى يضطلع به المجلس الاستشارى لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التى تواجه مصر فى العديد من المجالات.
 
وقد اطلع الرئيس خلال الاجتماع على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس، المتعلقة بكيفية النهوض بعدد من القطاعات الحيوية في مصر كالتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة، حيث رحب بكافة هذه المقترحات، مشيراً إلى أهمية دراستها والتنسيق بشأنها بين مختلف الجهات المعنية، لتوحيد الجهود، وتلافى الازدواجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.
 
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض الوضع الحالي للبحث العلمى فى مصر، وجهود الارتقاء به كعنصر رئيسى فى عملية التنمية، كما تم عرض ملامح الاستراتيجية العامة لتطوير منظومة الصحة فى مصر، لاسيما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل المهنى.
 
كما تم خلال اللقاء، عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفنى والمهنى في مصر، فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ.
 
 

السيسي

المجلس الاستشاري لكبار علماء

الزراعة

قطاع التعليم الفني

التنمية المستدامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

فيديو معلوماتى.. 6 محظورات بعد حقن البوتوكس للحصول على نتيجة مثالية

فيديو معلوماتى.. 6 محظورات بعد حقن البوتوكس للحصول على نتيجة مثالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة