الجيش الوطنى الليبى: أردوغان المسئول عن انتشار الإرهاب فى أوروبا

طرابلس /أ ش أ/

قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المسؤول عن انتشار الإرهاب فى أوروبا.

وأضاف المسماري- فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم السبت، تعليقا على حديث أردوغان حول الإرهاب وأن إسقاط حكومة السراج سيؤدى إلى عودة الإرهاب إلى أوروبا - أن "أردوغان لم يوقف الهجرة من تركيا إلى أوروبا إلا بمقابل مادي، كما عرض أردوغان آلاف السوريين اللاجئين فى سوق البيع والشراء، وهو المسؤول عن انتشار الإرهاب فى أوروبا".

ولفت إلى أن أردوغان جند مئات الشباب من أوروبا فى تنظيم داعش والقاعدة وزج بهم فى الحرب بسوريا، كما قام بنقل مقاتلين من معسكرات فى ليبيا مثل كتيبة "البتار" وكتيبة "الفاروق" من ليبيا إلى تركيا، ومن ثم إلى سوريا.

ووجه المسمارى سؤالا إلى أردوغان قائلا "على أى حكومة شرعية تتحدث.. حكومة السراج المكونة من ميليشيات إجرامية خطيرة مدرجين على قائمة الجزاءات فى مجلس الأمن ومطلوبين للقضاء الليبي؟"، مشيرا إلى أن أردوغان يقوم - الآن - بنقل أسلحة وإرهابيين من جنسيات متعددة إلى عدة دول لدعم الإرهابيين الذين يقومون بتهريب البشر والإتجار بهم، علاوة على عمليات إرهابية متطرفة.

وأوضح أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية خرجت عناصر سورية إرهابية - أرسلها أردوغان - من موانئ غرب ليبيا إلى إيطاليا، مضيفا "إننا نقاتل ونقدم تضحيات وطنية جمة من أجل منع مثل هذه المهاترات"، مشددا على أن أردوغان لم ولن يقاتل من أجل حماية المنطقة والأمن والسلم الدوليين.