سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اللبنانى ينفذ انتشارا واسعا داخل بيروت وقوى الأمن تبدأ فى فرض سيطرتها

السبت، 18 يناير 2020 09:26 م
الجيش اللبنانى ينفذ انتشارا واسعا داخل بيروت وقوى الأمن تبدأ فى فرض سيطرتها اشتباكات عنيفة فى لبنان
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ الجيش اللبنانى انتشارا واسعا فى أرجاء العاصمة بيروت؛ لمؤازرة عناصر جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة)، وقوات مكافحة الشغب فى فرض الأمن والسيطرة على الوضع بالغ المتدهور وحالة الشغب الواسعة التى تشهدها العاصمة اللبنانية.

وشوهدت وحدات من القوات المسلحة اللبنانية وهى تقوم بتأمين عدد من المنشآت الحيوية، وكذلك مواكبة تحركات قوات الأمن ومكافحة الشغب وتأمين مسار انتقالاتها حتى يتسنى لقوى الأمن التعامل مع التظاهرات والشغب الواسع الذى تشهده بيروت.

وتمكنت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب، فى ضوء الدعم الذى وفره الجيش بعديده والآليات العسكرية، من التقدم بصورة كبيرة وفرض السيطرة فى مواقع الاشتباكات إلى حد كبير، حيث هدأت الأمور نسبيا فى وسط العاصمة لاسيما المناطق التى شهدت اشتباكات على مدى نحو 5 ساعات مثل ساحتى الشهداء ورياض الصلح ومنطقة الصيفى وساحة النجمة ووسط بيروت التجاري.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من مرتكبى أعمال الشغب والعنف، فى حين تواصل بين الحين والآخر إطلاق المفرقعات النارية من قبل المتظاهرين صوب القوى الأمنية التى سارعت إلى ضبط الوضع وتطويق مطلقى هذه المفرقعات.

وقامت قوات مشتركة من الجيش والقوى الأمنية بتمشيط شوارع بيروت لفرض حالة الأمن والاستقرار، فى حين شوهد عدد من أفراد القوى الأمنية وهم يستلقون على الأرصفة لتلقى العلاج بعد تعرضهم لإصابات خلال تلك المواجهات مع المتجمهرين، كما استلقى آخرون منهم لالتقاط أنفاسهم بعد 5 ساعات من المواجهات المستمرة والكر والفر دون توقف.

وبدأ مشهد شوارع العاصمة اللبنانية وكأنه ساحة حرب وأقرب إلى المنطقة المنكوبة حيث امتلأت الشوارع بآثار الحطام والحجارة والحرائق، وتكسير الممتلكات والسيارات والأرصفة وواجهات المحال والمؤسسات.

 


الجيش اللبنانى

لبنان

اخبار لبنان

بيروت

قوى الأمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تصاعد حدة التوتر في لبنان.. اشتباكات بين المحتجين والأمن أمام بوابة البرلمان.. والقوات تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.. وواشنطن تحذر الحكومة المرتقبة: لا مساعدات بدون إصلاحات

السبت، 18 يناير 2020 07:19 م

إصابة 75 متظاهرا في لبنان جراء الاشتباكات مع قوات الأمن

السبت، 18 يناير 2020 06:29 م

قائد الجيش اللبنانى: المؤسسة العسكرية مستمرة فى حماية لبنان وشعبه

السبت، 18 يناير 2020 06:23 م

أزمة لبنان تتصاعد.. التنازع على الحصص والحقائب السيادية يعرقل تشكيل الحكومة.. والبطريرك المارونى يحذر: هؤلاء يغرقون لبنان فى أزمته.. وتظاهرات على أبواب المصارف ورشق للبيض.. واحتجاجات أمام منزل "السنيورة"

السبت، 18 يناير 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة