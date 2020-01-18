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استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ وتوقف حركة الملاحة

السبت، 18 يناير 2020 12:02 ص
استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ وتوقف حركة الملاحة استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استمر هطول الأمطار الغزيرة على جميع مدن محافظة كفر الشيخ وقراها، صاحبتها موجة صقيع،،وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلقة على البحر المتوسط ونهر النيل. 

وغرقت الشوارع بالمياه في العديد من مدن المحافظة وقراها ، وهناك تواصل بين الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وبين رؤساء المدن ، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، للاطمئنان على عدم وجود مياه في أفنية المدارس ، والطرق المؤدية لها ،ليتسنى لطلاب الصف الثالث الإعدادي أداء أولى امتحانات الشهادة الإعدادية .

 وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقري بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولاً بأول.

 كما أعلن محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ بأجهزة المحافظة ،لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر،مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

 وكلف محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود كلاً من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، علي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

  كما كلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال سقوط الأمطار حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً علي التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة الى اتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل kafinfo@mahLyat.EG لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

 

 


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