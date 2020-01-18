أخبار مصر اليوم.. السيسى للقوات المسلحة: ضربتم أروع أمثلة البطولة والفداء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة هذه نصها: "بالأصالة عن نفسى وعن أبناء الشعب المصرى، اتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التى ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء فى أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك فى ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة".

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السيسى للقوات المسلحة: ضربتم أروع أمثلة البطولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة هذه نصها: "بالأصالة عن نفسى وعن أبناء الشعب المصرى، اتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التى ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء فى أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك فى ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة".

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يصل برلين للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين

أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها غدا الأحد 19 يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".

المتحف المصرى الكبير يستقبل 356 قطعة أثرية

استقبل المتحف المصرى الكبير مجموعة مكونة من 356 قطعة أثرية من متحف التحرير من بينها 57 قطعة من كنوز الملك الذهبى توت عنخ آمون و11 قطعة سيتم عرضها على الدرج العظيم. وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، مؤكدا أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.

ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالنقد وتهريب العملة لتركيا

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل إجرامى مكون من 9 متهمين تخصص فى جرائم النقد الأجنبى، والتعامل به خارج السوق المصرفى المرخص له، وبالمخالفة للقانون وذلك باصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية، تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، ومحررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة، تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات فى تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبى للدول الأجنبية وخاصة ‏دولة تركيا، وبعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

إعادة توزيع الموظفين بما يضمن حسن استثمار طاقاتهم

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومسئولى الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإدارى، والتحول الرقمي.

شبورة كثيفة تغطى سماء المحافظات

تشهد كافة محافظات الجمهورية، شبورة كثيفة على أغلب الأنحاء، امتدت للقاهرة والجيزة، حيث غطت سماء العاصمة شبورة كثيفة وشوائب عالقة أدت إلى تدهور فى الرؤية الأفقية، وذلك وسط حالة من الغيوم الكثيفة على الطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية، وسط تحذيرات للسائقين على الطرق بتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة. وتشهد البلاد اليوم السبت، أﻣﻄﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﻌﺘﺪل ﻋلى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮاأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، سانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 4.

5.3 مليار جنيه لصيانة وتوسعة الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائرى الذى يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحرى والقبلى، وكذلك عددا من قطاعات الطريق والتقى المهندسين والعمال، وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية فى كافة قطاعات الطريق وأن يتم تكثيف المعدات وان تتم اعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائرى يجب أن يكون نموذجا رائدا للطرق التى يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقة خدمية مميزة فى كافة قطاعاته.

ترامب يلغى قائمة أوباما لطعام المدارس الصحى ويسمح بالبيتزا

اتخذت وزارة الزراعة الأمريكية قرارا جديدا، يضرب إنجاز ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، والتى كانت قد وضعت معايير غذائية أكثر صرامة لوجبات الإفطار والغداء فى المدارس، لمواجهة السمنة بين الأطفال. واقترح نائب وكيل وزارة الزراعة "براندون ليبس"، قواعد جديدة لخدمة الغذاء والتغذية من شأنها أن تسمح للمدارس بخفض كمية الخضار والفواكه المطلوبة فى الغداء ووجبات الإفطار مع منحهم الترخيص لبيع المزيد من البيتزا والبرجر والبطاطس المقلية للطلاب، والوكالة مسؤولة عن إدارة البرامج الغذائية التى تغذى ما يقرب من 30 مليون طالب فى 99 ألف مدرسة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

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ميدل إيست آى: قطر تحاول لعب دور أكبر من حجمها

يواصل تنظيم الحمدين، لعب دوره فى إشاعة الفوضى فى دول الشرق الأوسط، ودعم وتمويل الإرهاب، لإسقاط الدول العربية، والاستيلاء على مقدراتها بمساعدة كل من تركيا وإيران، ووصف موقع ميدل إيست آى "middle east eye"، الإنجليزى دور تميم بن حمد، بوقوفه وانصياعه لسياسات نظام الملالى بأنه يجعل "قطر على صفيح ساخن"، واصفًا قطر بالدولة الصغيرة التى تحاول أن تلعب دورًا أكبر من حجمها، مؤكدا أن العلاقة بين قطر وإيران لم ينتفع بها الشعب، ولكن على النقيض تم امتصاص دمائه من أجل نيل رضا الملالي

المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم حملة إعلانية مجانا عن تطوير التلفزيون المصرى

فى إطار بروتوكول التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والذى يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو، صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه من منطلق إيمان الشركة بأهمية التلفزيون المصرى والدور الوطنى الذى يقوم به ممثلا للإعلام الرسمى للدولة فقد قررت إدارة الشركة تدشين حملة إعلانية مجانية على مختلف قنواتها لدعم كيان مهم من كيانات الإعلام المصرى نعتز به جميعا من أجل أن يستعيد دوره فى المقدمة محليا وعربيا.

التعليم تعلن إجراءات لمنع دخول الهواتف للجان الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لا يوجد امتحان واحد تم تسريبه خلال الامتحانات الحالية للثانوية العامة، نظرا لأن الامتحانات وفقا لنظام التعليم الجديد توضع قبل بدء الامتحانات مباشرة، وبالتالى من المستحيل تسريبها". وأضاف أن هناك إجراءات مرتقبة سيتم اتخاذها وتنفيذها لمنع دخول طلاب الثانوية العامة للجان بالهواتف التى يقومون من خلالها بتصويرالامتحانات.

وائل غنيم يهاجم الجزيرة: خرابة إسرائيل

شن الناشط السياسى وائل غنيم، هجومًا على جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة القطرية قائلا: "قفشتك يا جمال ريان.. يعنى أنت لما بتكلم الإخوة فى الإمارات بتقول سعادة المستشار وفضيلة الاستاذ.. واحنا بنتكلم عن الرئيس بتاعنا بقلة أدب.. أنت يلا مين علمك الأدب يا قليل الأدب.. يا سافل يا منحط".

بقعة سولار فى نهر النيل بالزمالك

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن رصد بقعة سولار بالمسطح المائى لنهر النيل بالبر الغربى لجزيرة الزمالك، فى إطار المتابعة المستمرة لمجرى النيل داخل نطاق الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة الكبرى، مضيفة أنه على الفور تم الترتيب مع شرطة المسطحات وتم التوجه إلى موقع التلوث باللنشات ومعدات الادارة وتفتيت بقعة السولار حتى لم يتبق لها أى أثر بالمسطح المائى يخشى منه على مآخذ محطات مياه الشرب، وتم تتبع اثر بقعة السولار ولم يستدل على مصدرها.

الكهرباء: انتهاء تجارب "القراءة الموحد" بشركات التوزيع فى مارس

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الانتهاء من تجربة برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى مارس المقبل للتأكد من دقته ومعالجة أى أخطاء بالبرنامج قبل تعميمه رسميا أبريل المقبل لتفادى حدوث أى أخطاء تودى إلى مشاكل فى فواتير استهلاك الكهرباء.

إحالة أمين خزينة بنك القاهرة لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس مليون جنيه

أحالت النيابة العامة، أمين خزينة بنك القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه باختلاس مليون جنيه، وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار طارق الحتيتى، عن قيام المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين خزينة بنك القاهرة - فرع الأوقاف"، اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه لحفظه وإيداعه خزينة البنك فاحتبسه لنفسه بنية تملكه.

التحقيق مع 5 قيادات بالصحة للتحقيق بعد حادث طبيبات المنيا

قرر مجلس نقابة الأطباء إحالة 5 أطباء من القيادات الإدارية بمديرية الشئون الصحية بالمنيا والوزارة إلى لجنة التحقيق، على خلفية الحادث الذى تسبب فى وفاة 3 طبيبات واصابة 12 آخرين، وأكد أعضاء المجلس، فى بيان أصدرته النقابة، منذ قليل، أن المحالين للتحقيق هم: مدير إدارة أبو قرقاص بالمنيا ومدير إدارة سمالوط بالمنيا ومدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات، لافتين إلى أنه جار إرسال خطابات الاستدعاء إليهم جميعا للمثول امام جهة التحقيق بالنقابة، وذلك فى إطار تحمل أعضاء المجلس مسئولية رد حق شهداء المهنة ومصابيها من شباب الأطباء فى حادثة المنيا، وتنفيذًا لما جاء بقرارات مجلس النقابة العامة للأطباء، موضحة أن أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الأطباء.

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ألف طالب ثانى ثانوى يأدون الفيزياء والتاريخ إلكترونيا

أدى صباح اليوم السبت طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية فى سادس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، بإجمالى عدد 587 ألفا و108 طلاب وطالبات بالصف الثانى الثانوي. وجاء كلًا من امتحانى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية للصف الثانى الثانوى فى (30) سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).