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وزير خارجية البحرين السابق: "من أساء لمصر فقد أساء لنفسه"

الجمعة، 17 يناير 2020 06:48 م
وزير خارجية البحرين السابق: "من أساء لمصر فقد أساء لنفسه" خالد بن أحمد آل خليفة
كتب هيثم سلامة

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وجه الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين السابق، رسالة قوية إلى من يسيئون إلى مصر ويتآمرون عليها، قائلاًُ:"من أساء لمصر فقد أساء لنفسه و لبلده ومن تآمر عليها رد كيده إلى صدره".

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وكانت عينت مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية، خلافا للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وبحسب صحيفة الوسط البحرينية، التقى ولى العهد الأمير سلمان بن عبد اللطيف الزياني مع انتهاء فترة عمله كأمين عام ل‍مجلس التعاون الخليجي وأبلغه برغبته الملك بتعيينه وزيرا للخارجية.

وأشاد ولي العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، طوال فترة توليه لمسئوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات محلياً ودولياً، متمنيا له التوفيق في مهامه بتعيينه مستشار للملك للشؤون الدبلوماسية.

وكان يشغل الزيانى منصب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليج، وتخرج الزيانى من كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا عام 1973م والالتحاق للعمل بقوة دفاع البحرين برتبة ملازم، وحصل على شهادة هندسة الطيران بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بيرث/ اسكتلندا في عام 1978م.

وحصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في الإدارة اللوجستية من المعهد التقني للقوات الجوية في أوهايو/ الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980م، والدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 1986.

 

 

 

 


وزير خارجية البحرين

خالد بن أحمد

الشيخ خالد بن أحمد

البحرين

مصر

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