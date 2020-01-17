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وزير الأوقاف يعين كمال أبو سيف مديرا لأوقاف البحر الأحمر

الجمعة، 17 يناير 2020 11:32 م
وزير الأوقاف يعين كمال أبو سيف مديرا لأوقاف البحر الأحمر الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كمال أبو سيف أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب و مدير أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مديرًا لمديرية أوقاف البحر الأحمر، مؤكدا يأتى ذلك في إطار تمكين الشباب المثقف المؤهل علميًا وإداريًا  ، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف.

فيما ​أعلنت وزارة الأوقاف،​ أسماء الدفعة الأولى من مشروع تكوين العلماء المستنيرين "المائة عالم"، ونظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على المشروع وسعت الأوقاف دائرة القبول ليصبح إجمالي عدد المقبولين في البرنامج (127) إمامًا وواعظة ومعيد بالجامعة​، تأكيدًا من وزارة الأوقاف على اهتمامها بالتكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، ومنهجها في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمى.​

​وأعلن مؤخرا عن ​حصاد قطاع الأوقاف خلال عام 2019. وأظهر الإنفوجراف، دور القطاع فى خدمة المجتمع، مشيراً إلى أنه تم صرف 179.7 مليون جنيه إعانات نقدية وتنفيذ شروط الواقفين، فضلاً عن صرف 38.2 مليون جنيه قروض حسنة، وكذلك بلغ إجمالى حصيلة مشروع صكوك أضاحى وزارة الأوقاف 105 مليون جنيه، كما وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون بقيمة 400 مليون جنيه مع وزارات التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف المساهمة فى تنمية المجتمع، فى حين تم توزيع 1105 أطنان من اللحوم، على 1.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، هذا إلى جانب إنشاء 1851 فصلاً جديداً لمحو الأمية، بالمساجد المختلفة.

 


وزارة الأوقاف

تكوين العلماء المستنيرين

المائة عالم

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