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مقتل 3 عناصر من الجيش التركى جراء انفجار سيارة مفخخة شمال شرقى سوريا

الجمعة، 17 يناير 2020 07:46 م
مقتل 3 عناصر من الجيش التركى جراء انفجار سيارة مفخخة شمال شرقى سوريا عناصر من الجيش التركى
أنقرة /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة من عناصرها جراء تفجير سيارة مفخخة فى شمال شرقى سوريا.

وأكدت الوزارة -فى بيان مقتضب أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية- أن التفجير وقع الليلة الماضية أثناء تنفيذ العسكريين الأتراك تفتيشا مروريا، دون شرح تفاصيل إضافية.

من جهتها، أفادت مصادر فى "الجيش السورى الحر" لوسائل اعلام روسية بمقتل ستة أشخاص، هم ضابطان تركيان وأربعة عناصر لـ"الجيش الحر" بتفجير سيارة مفخخة فى بلدة سلوك شمال شرقى سوريا.

ولم تتبن أى جهة التفجير الذى جاء ضمن سلسلة هجمات استهدفت القوات التركية والمسلحين الموالين لأنقرة فى شمال شرقى سوريا فى الأشهر الماضية.

وخسرت تركيا أكثر من 20 عسكريا شمال شرقى سوريا منذ إطلاقها فى أكتوبر الماضى عملية عسكرية جديدة شرقى الفرات ضد الوحدات الكردية.

 


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انفجار سيارة مفخخة

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سوريا

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