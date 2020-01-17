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مرض الكلى المتعدد الكيسات وراثى ويصيب أعضاء أخرى بالجسم.. تعرف عليه

الجمعة، 17 يناير 2020 07:00 م
مرض الكلى المتعدد الكيسات وراثى ويصيب أعضاء أخرى بالجسم.. تعرف عليه الكلى-صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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يتسبب مرض الكلى المتعدد الكيسات في تكوّن العديد من الخراجات وهو نمو غير سرطاني في الكلى، وهو مرض وراثي، وهذا يعني أن الشخص المريض به يرثه من والديه، والكلى هي زوج من الأعضاء على شكل حبة الفول التي تقع في الجزء العلوي من البطن، وهي تقوم بتصفية النفايات والسوائل الزائدة من الدم ، والتي تخرج من الجسم في شكل بول، تنظم الكلى أيضًا كمية بعض المواد الحيوية في الجسم.
 
 
ووفقا لتقرير لـ Harvard health مع التقدم مع في العمر، تزيد فرص تطوير الخراجات في الكلى، ومع ذلك، مع مرض الكلى المتعدد الكيسات هناك العديد من الخراجات أكثر من المعتاد ، وهي تسبب مشاكل في الجسم.
 
عندما يتسبب مرض الكلى المتعدد الكيسات في تكوين العديد من الخراجات في الكلى ، تتضخم الكلى بشدة، الخراجات تأخذ مكان أنسجة الكلى الطبيعية، مع أنسجة الكلى أقل طبيعية ، ولا يمكن أن تعمل الكلى.
 
في نهاية المطاف قد تفشل الكلى، يحدث هذا في حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من النوع الأكثر شيوعًا من مرض الكلى المتعدد الكيسات، عندما يحدث ذلك ، يحتاج المريض إلى علاج بديل كلوي، وهذا يعني غسيل الكلى عن طريق جهاز يعمل ككلى ويرشح الدم أو يتلقى عملية زرع كلى، عادة ما يمكن للشخص أن يعيش مع مرض الكلى المتعدد الكيسات لسنوات عديدة قبل فشل الكلى.
 
مرض الكلى المتعدد الكيسات يمكن أن يسبب أيضًا الخراجات في الكبد والبنكرياس، كما يمكن أن يسبب مشاكل في أعضاء أخرى ، مثل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ انتفاخات في جدران الأوعية الدموية ، والتي يمكن أن تتسبب في حدوث جلطة دماغية.

هناك نوعان رئيسيان من مرض الكلى المتعدد الكيسات:

  •     جسمية مرض الكلى المتعدد الكيسات المهيمنة: هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا ، حيث يمثل حوالي 90٪ من جميع حالات مرض الكلى المتعدد الكيسات، إذا كان أحد الوالدين مصابًا بهذا المرض ، فهناك فرصة بنسبة 50٪ في أن يرثه الابناء .
  •     راثي مرض الكلى المتعدد الكيسات: هذا هو شكل نادر من المرض. يمكن أن يحدث عندما يكون هناك شخصان يحملان الجين المصاب بهذا المرض، لا يعاني الوالدان من المرض نفسه ، وربما لا يعرفون أنهم يحملون الجين المشكل، يحدث فقط في ربع أطفال الأزواج الذين يحملون كلاهما الجين.

الكلى

متلازمة الكلى

مرض الكلى المتعدد الكيسات

امراض الكلى

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