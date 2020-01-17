فرنسا تنشر منظومة رادار فى السعودية "لطمأنة" المملكة

(رويترز)

قال مسؤولون فرنسيون إن بلدهم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقى للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها فى سبتمبر.

واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذى استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط فى العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون فى كلمة للجيش الفرنسى فى وقت متأخر أمس الخميس "فى شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا فى زمن قياسى قوة مهام جاجوار التى ستسهم فى طمأنة المملكة السعودية".

ولم يتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقى للسعودية المطل على الخليج فى إطار قوة مهام جاجوار. ولم يفصحوا عن المزيد من التفاصيل.

وقد أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الجمعة، نشر وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في شبه الجزيرة العربية والخليج، وقال ماكرون فى تغريدة على موقع "تويتر": على الرغم من حدوث تغيرات في المنطقة فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش.. لقد نشرنا وحدات القوات الخاصة "جاجوار" في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير.

وكان ماكرون أعلن عن إرسال حاملة الطائرات "شارل ديجول" إلى منطقة الشرق الأوسط، اعتبارا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسي هناك، وقال ماكرون في كلمة للجيش: "حاملة الطائرات ستدعم قوات عمليات "تشامال" في الشرق الأوسط من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال"، وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد "داعش" ربما تفقد زخمها في خضم ذلك.