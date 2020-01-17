سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى طهران حتى نهاية مارس

الجمعة، 17 يناير 2020 09:30 م
شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى طهران حتى نهاية مارس شركة لوفتهانزا الألمانية
فرانكفورت (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الجمعة، إن تعليق رحلاتها إلى طهران سيستمر حتى الثامن والعشرين من مارس ، ممددة بذلك حظرا على تحليق طائراتها فوق إيران بعد اسقاط طائرة ركاب أوكرانية الأسبوع الماضي.

 

وكانت لوفتهانزا، وهى شركة الطيران الأوروبية الرئيسية الوحيدة التى تسير رحلات الى إيران منذ 2018، قد علقت البداية الرحلات حتى نهاية يناير وقالت إن تعليق الرحلات يشمل أيضا فرعها الخطوط الجوية النمساوية.

 

وقتل جميع من كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وعددهم 176 شخصا عندما أٌسقطت بصاروخ عقب اقلاعها من طهران.

 

 


شركة لوفتهانزا الألمانية

ألمانيا

أخبار ألمانيا

طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة