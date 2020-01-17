شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى طهران حتى نهاية مارس

فرانكفورت (رويترز)

قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الجمعة، إن تعليق رحلاتها إلى طهران سيستمر حتى الثامن والعشرين من مارس ، ممددة بذلك حظرا على تحليق طائراتها فوق إيران بعد اسقاط طائرة ركاب أوكرانية الأسبوع الماضي.

وكانت لوفتهانزا، وهى شركة الطيران الأوروبية الرئيسية الوحيدة التى تسير رحلات الى إيران منذ 2018، قد علقت البداية الرحلات حتى نهاية يناير وقالت إن تعليق الرحلات يشمل أيضا فرعها الخطوط الجوية النمساوية.

وقتل جميع من كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وعددهم 176 شخصا عندما أٌسقطت بصاروخ عقب اقلاعها من طهران.