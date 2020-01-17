سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 17-1-2020

كتب هانى الحوتى

سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 17-1-2020 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكى.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.



وجاءت أسعار الريال السعودى مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع كالتالى..

2020-01-11 1 دولار أمريكى = 3.7515 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-01-12 1 دولار أمريكى = 3.7519 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى

2020-01-13 1 دولار أمريكى = 3.7515 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-01-14 1 دولار أمريكى = 3.7510 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-01-15 1 دولار أمريكى = 3.7517 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى

2020-01-16 1 دولار أمريكى = 3.7512 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-01-17 1 دولار أمريكى = 3.7515 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى