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حركة تنقلات محدودة بمرور كفر الشيخ.. تعرف عليها

الجمعة، 17 يناير 2020 11:35 م
حركة تنقلات محدودة بمرور كفر الشيخ.. تعرف عليها مدير أمن كفر الشيخ - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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اعتمد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حركة تنقلات محدودة، لرؤساء وحدات المرور على مستوى المحافظة، والتي أشرف عليها العميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحركة عن نقل المقدم فؤاد زايد، رئيس قسم مرور دسوق، للعمل رئيسًا لوحدة مرور الحامول، ونقل النقيب أحمد كلبوش، رئيس مرور فوه، للعمل رئيسًا لإدارة مرور دسوق، ونقل الرائد أحمد فكري جمال بشته، رئيس قسم مرور الحامول، للعمل رئيسًا لقسم مرور فوه.

ووجه العميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، رؤساء وحدات المرور الجدد بتفعيل القانون، تحقيقًا لرفع كفاءة العمل، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين في إطار عمل قانوني منظم، وتفعيل الحملات الأمنية في الشارع، لضبط أي مخالفات مرورية تيسيرًا على الحركة العامة للمواطنين.
وعلى جانب أخر شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار ضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1022 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ،سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق، وبيلا" وتم ضبط 16 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 9 مخالفات لدراجات نارية مخالفة.

ووجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

كمال شدد محافظ كفر الشيخ على عدم سير التكاتك في الأماكن الغير مخصص لها ، وخاصة في مدينة كفر الشيخ ،حتى لا يحدث تكدس مروري ، وحتى لا يتم سحب التوك توك وتوقيع غرامة على صاحبه، لسيره في مناطق ممنوع السير بها  .

 

 


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