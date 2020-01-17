تنشيط السياحة تروج للمزارات السياحية فى الفيوم وتدعو لزيارتها.. فيديو

كتبت آمال رسلان

فى إطار الترويج للسياحة الريفية فى مصر، دعت هيئة تنشيط السياحة متابعيها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى من خلال فيديو جديد إلى قضاء وقت ممتع وسط البيئة الريفية النقية فى الفيوم.

ويأتى ذلك فى محاولة لإحياء الفيوم سياحيا من جديد، حيث تمتلك مقومات ثقافية وتراثية خاصة بها، وتتميز بقربها من العاصمة، فضلا عن إمكانية التمتع برحلات سفارى فى الصحراء ورصد عدد من الظواهر الفلكية.‏

وتضمن الفيديو مشاهد متنوعة للمناطق السياحية فى الفيوم، حيث وادى الريان وبحيرة قارون الساحرة، ومتابعة الطيور النادرة ورحلات السفارى فى صحراء الفيوم وممارسة رياضة التزلج على الرمال، وصناعة الفخار التى تشتهر بها المدينة.

ففى الفيوم يمكنك استكشف جمال الطبيعة بمغامرة بسيارة الجيب على الطرق الوعرة في عمق الصحراء، حيث تقام رحلات التخييم اليومية والليلية من خلال شركات تعني بالمغامرات المحلية

وقالت هيئة تنشيط السياحة فى تغريدة لها عبر تويتر: "استكشف مدينة الفيوم ، وتمتع بمزيج من الطبيعة والصحراء ، والناس الودودين والأنشطة الجارية ليل نهار"، كما قالت تغريدة آخرى "المياه الساكنة فى بحيرة وادى الريان هى واحدة من أفضل مناطق الجذب فى مصر، للمشاهدة والحفاظ على راحة البال"، ودعت متابعيها فى تغريدة أخرى "‏استكشف الطيور فى واحة الفيوم فى أكبر بحيرة مياه مالحة فى مصر".

يأتى ذلك فى ظل بدء مصر لحملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بالترويج لكل مقصد سياحى على حده لاظهار مواطن الجمال به، وذلك ‎فى إطار سعى وزارة السياحة لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة عن مصر من خلال خلق محتوى غير نمطى وجديد للمقاصد السياحية المختلفة، وفى ضوء اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمنصات الإلكترونية الحديثة وتأكيدا على دور مواقع التواصل الاجتماعى كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.