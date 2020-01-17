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المندوب الروسى: إطلاق آلية فض النزاع مع إيران قد يؤدى إلى انهيار الصفقة النووية

الجمعة، 17 يناير 2020 10:40 م
المندوب الروسى: إطلاق آلية فض النزاع مع إيران قد يؤدى إلى انهيار الصفقة النووية فاسيلى نيبينزيا المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة
الأمم المتحدة /أ ش أ/

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صرح المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأن إطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها فى الاتفاق النووى مع إيران، من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد يؤدى إلى انهيار غير مسيطر عليه للصفقة النووية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نيبينزيا قوله للصحفيين:"بشكل عام، هذا قرار خاطئ للغاية. هذه الخطوة خطيرة جداً ويمكن أن تؤدى إلى عملية غير خاضعة للرقابة وانهيار الاتفاق. لقد أرسلنا هذه الإشارات عشية هذا القرار ونحن الآن نتحدث عنه مباشرة مع شركائنا الأوروبيين."

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، أنها قامت بإطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها فى الاتفاق النووى مع إيران فى ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لن تنضم إلى حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران.

 

 


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