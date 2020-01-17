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الرئيس الأوكرانى يرفض استقالة رئيس وزرائه أوليكسى هونشاروك

الجمعة، 17 يناير 2020 10:10 م
الرئيس الأوكرانى يرفض استقالة رئيس وزرائه أوليكسى هونشاروك فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى
كييف أ ش أ

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ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، فى نبأ عاجل لها أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، رفض استقالة رئيس وزرائه "أوليكسى هونشاروك" التى قدمها فى وقت سابق اليوم بعد مرور 4 أشهر على توليه رئاسة وزراء البلاد، ولم تتطرق القناة إلى المزيد حول ذلك.

وجاءت استقالة هونشاروك بعد أقل من يومين من تسريب تسجيل صوتى له خلال اجتماعه مع الوزراء عبر الإنترنت ينتقد فيها زيلينسكي.

وتولى أوليكسى هونشاروك، منصب رئيس الوزراء فى أغسطس الماضي، وكان قد عُيّن نائباً لرئيس مكتب زيلينكسى فى شهر مايو الماضي، كما كان يشغل رئاسة منظمة غير حكومية تركز على الإصلاح الاقتصادي.

 


الرئيس الأوكرانى

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا

استقالة رئيس أوكرانيا

أوليكسى هونشاروك

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