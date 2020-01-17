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البنتاجون ينفى السعى للتهوين من شأن إصابات فى الهجوم الإيرانى

الجمعة، 17 يناير 2020 09:10 م
البنتاجون ينفى السعى للتهوين من شأن إصابات فى الهجوم الإيرانى مايك إسبر وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إنها لم تهون أو ترجئ نشر معلومات عن إصابات بارتجاج فى المخ ناجمة عن هجوم شنته إيران فى الثامن من يناير على قاعدة تستضيف قوات أمريكية فى العراق مضيفة أن مثل هذه الإصابات قد تحتاج وقتا لتحديدها.

 

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان إن إعلان الجيش الأمريكى أمس الخميس عن نقل 11 عسكريا أمريكيا خارج العراق لإجراء المزيد من الفحوصات نُشر بعد ساعات فقط من إخطار وزير الدفاع مارك إسبر.

 

وقال " الفكرة القائلة بأنه كانت توجد مساع للتهوين من شأن الإصابات لغرض أجندة سياسية مبهمة لا تتسق مع ما قالته الإدارة علنا" مشيرا إلى أن مسؤولين كبارا أوضحوا أن إيران سعت لقتل جنود أمريكيين فى هجومها.

 

 


البنتاجون

الهجوم الإيرانى

وزارة الدفاع الأمريكية

ايران

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