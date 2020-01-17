سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تدعو مواطنى هايتى لعدم التصعيد فى الأزمة السياسية الجارية

الجمعة، 17 يناير 2020 10:30 م
الأمم المتحدة تدعو مواطنى هايتى لعدم التصعيد فى الأزمة السياسية الجارية أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
بورت أو برنس أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، مواطنى دولة هايتى لـ"مقاومة أى تصعيد" فى الأزمة السياسية الجارية، وذلك فى خطاب له بمناسبة الذكرى العاشرة لزلزال هايتى عام 2010.

وقال الأمين العام فى خطابه، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، إن انعدام الأمن يزيد من "التوترات الاجتماعية والموقف الإنسانى المتدهور" داخل هايتي.

وأضاف جوتيريش أنه يحث مواطنى هايتى "على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتصدى لأى تصعيدٍ يمكن أن يقوض مكاسب العِقد الماضي".

ويواجه رئيس هايتي، جوفينيل مويز، موجة معارضة قوية منذ وصوله إلى سدة الحكم فى فبراير 2017 ترفض الاعتراف بفوزه فى الانتخابات.

وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت قوة حفظ سلام إلى هايتى فى أعقاب الإطاحة بالرئيس آنذاك جان-برتران أريستيد على يد الجيش فى 2004 تحت ضغط انتفاضة شعبية. وفى 2017، تم استبدال الجنود بمهمة شرطة تابعة للأمم المتحدة تراجع عددها تدريجيا من 1300 إلى 600 عناصر.

 


الأمم المتحدة

مواطنى هايتى

الأزمة السياسية الجارية

أخبار هايتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. هايتي تحيي بمرارة ذكرى مرور عشر سنوات على الزلزال المدمر

الإثنين، 13 يناير 2020 05:00 ص

الجنس مقابل الطعام.. أفراد قوات حفظ السلام الأممية فى هايتى انجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين.. 10 نساء يقاضين الأمم المتحدة.. ودراسة: فتيات بعمر 11 عاما تم استغلالهن جنسيا.. و"التايمز" البريطانية تكشف المزيد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:10 م

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:08 م

رئيس هايتى يحذر من أزمة إنسانية فى بلاده ويطالب دعما دوليا لمواجهتها

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 02:00 ص

الأمم المتحدة: 42 قتيلًا خلال الاحتجاجات فى هايتى منذ منتصف سبتمبر

السبت، 02 نوفمبر 2019 02:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة