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اثر المناخ الأثيرى على العلاقة بين تمكين العاملين وسلوكيات المواطنة دراسة تطبيقية على التعليم العالى

الجمعة، 17 يناير 2020 11:33 م
اثر المناخ الأثيرى على العلاقة بين تمكين العاملين وسلوكيات المواطنة دراسة تطبيقية على التعليم العالى الباحثة هويدا عزت أحمد محمد
كتب محمد صبحى

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حصلت الباحثة هويدا عزت أحمد محمد، اخصائي أول بالمكتب الإعلامى لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، على درجة دكتور الفلسفة في "إدارة الأعمال" من كلية التجارة بجامعة عين شمس، بعنوان " أثر المُناخ الأثيري على العلاقة بين تمكين العاملين وسلوكيات المواطنة التنظيمية" (دراسة تطبيقية على وزارة التعليم العالي).
 
وتمثل هذه الدراسة إضافة جديدة للمعرفة في مجال الثقافة والسلوك التنظيمي، مؤداها توفير المُناخ الأثيري في المنظمات المصرية، وخاصه وزارة التعليم العالي، وأثره على تمكين العاملين وسلوكيات المواطنة التنظيمية، وما يترتب علية من تحقيق أهدافها وتحسين أدائها. 
 
وتسهم الدراسة في تعزيز قدرة وزارة التعليم العالي على تحقيق أهدافها في استثمار الطاقات البشرية وتنمية قيمتها، الأمر الذي قد ينعكس إيجابيًا على المجتمع.
 
وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمود محمد السيد أستاذ إدارة الموارد البشرية ، بكلية التجارة - جامعة عين شمس، مشرفًا وعضوًا، الأستاذة الدكتورة إجلال عبد المنعم حافظ، أستاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة - جامعة عين شمس رئيسًا، الأستاذ الدكتورفوزي شعبان مدكور أستاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة - جامعة القاهرة عضوًا.
 
وأثمرت الدراسة عن عدد من التوصيات الهامة ، والتي تضمنت إيجاد بيئة عمل إيجابية ومناخ تنظيمي من شأنه تدعيم المشاركة الفاعلة للعاملين وتعزز من أدائهم، تطبيق مبادئ القيم الاخلاقية ومعايير السلوك الوظيفي كجزء من منظومة الشفافية والنزاهة، الاهتمام بتطبيق مفهوم المُناخ الأثيري بأبعادة كمدخل لتعزيز وتنمية العنصر البشري، تكثيف الممارسات التي تدعو المديرين إلى اقتسام سلطة اتخاذ القرار مع العاملين لتحسين الأداء ورضاهم عن العمل، الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين تقترن بتمكينهم من تادية المهمات الموكلة لهم.
 
 
وعلى جانب آخر، كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس الخميس بمقر جامعة أسوان وتم مناقشة عدد من الأمور العاجلة بالجامعات وتم اتخاذ عدد من القرارات .
 

 
 


 

الباحثة هويدا عزت أحمد محمد خلال مناقشة الرسالة (1)
الباحثة هويدا عزت أحمد محمد خلال مناقشة الرسالة (1)

 

الباحثة هويدا عزت أحمد محمد خلال مناقشة الرسالة (2)
الباحثة هويدا عزت أحمد محمد خلال مناقشة الرسالة (2)

 

 

الباحثة هويدا عزت أحمد محمد خلال مناقشة الرسالة (3)
الباحثة هويدا عزت أحمد محمد خلال مناقشة الرسالة (3)

 

 

الباحثة هويدا عزت أحمد محمد خلال مناقشة الرسالة (4)
الباحثة هويدا عزت أحمد محمد خلال مناقشة الرسالة (4)

 


 


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