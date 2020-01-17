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أسعار الذهب تتراجع فى مصر .. وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام

الجمعة، 17 يناير 2020 06:57 م
أسعار الذهب تتراجع فى مصر .. وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، بقيمة جنيه واحد بسوق الصاغة، مسجلة سعر 685 جنيهاً للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا فى مصر، بسبب استمرار هبوط أسعار الدولار فى مصر، بالسوق المصرفى.
 
 أسعار الذهب سجلت تذبذب واضطراب ملحوظ منذ مطلع 2020 نتيجة بعض الأحداث السياسية والأمنية فى الشرق، الأمر الذى دفع الأسعار للصعود إلى 1580 دولار، قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى ما دون 1560 دولار حالياً، لتسجل 1557دولار للأوقية.
 
وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى:
عيار 18 يسجل 585 جنيه للجرام
 
عيار 21 سجل مساء اليوم 685 جنيه للجرام
 
عيار 24 سجل مساء اليوم 782 جنيه للجرام
 
الجنيه الذهب 5480 جنيه
 
أوقية الذهب 1557 دولارا.
 
 
وتغذى الأوضاع الاقتصادية فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث اضطرابات . 
وأسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب ، عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً فى مصر تسبب هذا الأمر فى إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.

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