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إذاعة فرنسية: هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين فى ليبيا

الأربعاء، 01 يناير 2020 09:15 م
إذاعة فرنسية: هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين فى ليبيا الجيش الليبى
أ ش أ

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كشفت إذاعة "RFI" الفرنسية، أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التى تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج، ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء أن مطار معيتيقة فى طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

وأضافت المصادر، أن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هى التى تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبى المقيم فى تركيا، عبد الحكيم بلحاج، وهبطت أربع طائرات تقل المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة فى مطار معيتيقة، بين يومى الجمعة والأحد الماضيين، وكانت جامعة الدول العربية أكدت فى بيان صدر إثر الاجتماع الطارىء الذى عقد بناء على طلب مصر، أمس الثلاثاء: "رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التى تسهم فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا".


يأتى اجتماع جامعة الدول العربية بعد توقيع اتفاقيتين فى أواخر نوفمبر بين حكومة السراج وتركيا، حيث ينص الاتفاق العسكرى على إمكانية أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة السراج.


أما الاتفاق الثانى فينص على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، الأمر الذى أثار غضب اليونان خصوصا التى دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التى تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات فى البحر المتوسط، وخصوصا قبالة جزيرة كريت.


فرنسا

ليبيا

تركيا

مرتزقة

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