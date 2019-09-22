100 مليون صحة تحذر من إصابة أطفال بالانيميا: تؤثر على التحصيل الدراسى

كتب وليد عبد السلام

كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن خطورة إصابة الأطفال وخاصة فى السن المدرسى بالأنيميا مؤكدة أن الأنيميا تؤثر على التحصيل الدراسى للأطفال وتركيزهم داخل الفصول وهو ما يتطلب الحماية طول الوقت من خطر الإصابة بها.

وقالت حملة 100 مليون صحة أنه ينبغى تقديم الأكل الغنى بالحديد والامتناع عن شرب الشاى نهائيا مشيرة إلى أن أعراض الأنيميا تتمثل فى التعب والارهاق والضعف العام والاحساس بالخمول وصعوبة فى التركيز مع ضعف فى المناعة والمقاومة للأمراض.

وأضافت مبادرة 100 مليون صحة أن التأمين الصحى يتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالأمراض المختلفة من خلال الكشف وصرف العلاج الكامل للطلاب .

وتابعت 100 مليون صحة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالصحة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية .