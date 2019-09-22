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حالة الطقس اليوم الأحد 22/9/2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 22/9/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأحد ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
تكون درجات الحرارة حول الى أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.
ويكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام يميل للحرارة فترة الظهر والعصر، بينما يكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام.
وتظهر بعض السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء خريفية لطيفة وغائمة جزئياً في ساعات الصباح ، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبياً خصوصاً في المناطق السهلية والغورية والساحلية، وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة وخريفية ومنعشة خصوصاً في القمم الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية .
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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