4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

كتب: محمد إسماعيل

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد مجموعة من الشروط لاستحقاق بدل البطالة للمؤمن عليهم، ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ووفقًا للقانون فإن الشروط كما يلى:



ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.



ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.



ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.



ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.



كان مجلس النواب قد أصدر قانون التأمينات والمعاشات فى دور الانعقاد الأخير.