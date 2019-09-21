سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 01:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:26 ص
4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب: محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد مجموعة من الشروط لاستحقاق بدل البطالة للمؤمن عليهم، ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ووفقًا للقانون فإن الشروط كما يلى:

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

كان مجلس النواب قد أصدر قانون التأمينات والمعاشات فى دور الانعقاد الأخير.


بدل بطالة

قانون التامينات والمعاشات

شروط بدل البطالة فى القانون الجديد

مستحقو بدل البطالة

اخبار

البطالة

قانون التامينات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة

فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة

النجم شون بين: سأرفض أى عمل يتم قتلى فيه بعدما قتلت 23 مرة

النجم شون بين: سأرفض أى عمل يتم قتلى فيه بعدما قتلت 23 مرة

قبل الحكم عليهم اليوم.. 5 معلومات عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات

قبل الحكم عليهم اليوم.. 5 معلومات عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات

شاهد.. رقص لاعبي الاهلي بالسوبر داخل فندق الإقامة

شاهد.. رقص لاعبي الاهلي بالسوبر داخل فندق الإقامة

مصر تدين التفجير الذى وقع قرب مستشفى فى جنوب أفغانستان

مصر تدين التفجير الذى وقع قرب مستشفى فى جنوب أفغانستان

أمازون تعطى الضوء الأخضر لبدء تصوير مسلسل Lord of the Rings

أمازون تعطى الضوء الأخضر لبدء تصوير مسلسل Lord of the Rings

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة